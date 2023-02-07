Красное мясо и полуфабрикаты легко вызывают воспаление: какие продукты нужно исключить из меню при болях в суставах

Наш ежедневный рацион во многом определяет показатели здоровья. Все мы знаем, что количество красного мяса нужно минимизировать, чтобы снизить риск рака кишечника. А вот овощей и фруктов нужно есть больше. Но мало кто знает, что определенные продукты могут “точечно” воздействовать на те или иные системы внутренних органов. Какие продукты лучше исключить при сильных болях в суставах?

Обработанное красное мясо

Прежде всего, к этой категории следует отнести хот-доги с высоким содержанием жира и гамбургеры. Обработанное мясо провоцирует воспаления и повышает риск проблем с суставами а все потому, что имеет в своем составе нитриты и пурины. Одно из недавних исследований показало, что употребление большего количества ярко-красного мяса связано с меньшим риском замены тазобедренного сустава по сравнению с переработанным вариантом. Поэтому людям с артритом и артрозом нужно есть обычно приготовленное мясо вместо обработанного.

Сладкие напитки

Как правило, напитки с добавлением сахара (газировка, лимонад или просто сладкий чай) также связаны с высоким риском воспалительных процессов в организме. Это, в свою очередь, может способствовать проблемам с суставами. Поэтому употребление слишком большого количества газированных и других сладких напитков приводит к повышенному риску переломов костей.

Жирные молочные продукты

С одной стороны, все мы знаем, что молочные продукты благотворно влияют на наши кости из-за содержания в них кальция. Но они также могут быть вредными, поскольку содержат казеин. Данное вещество способствует воспалению суставов. По словам врачей, молочные продукты (прежде всего, цельное молоко, сливочное масло и разнообразные кремы с высоким содержанием жира) могут вызвать у некоторых людей более выраженную боль в суставах.

Морепродукты

Определенные виды морепродуктов связаны с более высоким риском болей в костях, чем другие. Переедание рыбы (анчоусы, тунец, морские гребешки и сардины) может печально закончиться. Все дело в том, что в перечисленных вариантах, как и в красном обработанном мясе, содержится большое количество пуринов. Пурины распадаются на мочевую кислоту. А постепенное накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах может привести к подагре.

Вместо заключения

При болях в суставах бывает недостаточно просто исключить некоторые продукты особенно, если патологический процесс уже прогрессирует. Антиоксидантная и противовоспалительная диета отлично подходят для общего состояния здоровья. Но важно не забывать сочетать сбалансированную диету с регулярными физическими упражнениями. А еще лучше проходить все лечение под постоянным контролем врачей.