Мнение: Мосгорсуд лишил…

Мосгорсуд лишил «Новую газету» и журнал «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации СМИ, оставив без удовлетворения жалобы редакции на аналогичные решения Басманного суда.

Иски о лишении регистрации СМИ газеты и журнала подал Роскомнадзор. Первый из них ведомство аргументировало тем, что редакция якобы не предоставила РКН свой устав. При этом данное требование появилось в законе несколькими годами позже, чем сама «Новая газета». В случае же с журналом, который мы выпускаем дважды в месяц, Роскомнадзор настаивал, что «Новая рассказ-газета» вовсе не выходит.

Эти аргументы устроили Басманный суд.

Оба решения авторства судьи Липкиной мы обжаловали. На рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд отвел по 5 минут. Причем еще до начала рассмотрения нашим журналистам было отказано в праве на съемку в здании суда, так как, по версии пресс-службы, «наш статус как СМИ не определен».

Так что для судейских клерков решения были явно предрешены еще до рассмотрения. И не стали для нас сюрпризом: коллегия судей в составе Марины Милых, Натальи Лукашенко и Юлии Смолиной отказалась пересмотреть вердикты Басманного суда.

С сегодняшнего дня решения о ликвидации регистрации СМИ «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» вступили в силу — за 2 месяца до 30-летнего юбилея редакции.

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Дмитрий Муратов о решении Мосгорсуда: «Суд обслуживает горстку людей, которые оставляют народ наедине с пропагандой».



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Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в Мосгорсуде

перед лишением лицензии «Новой газеты»:

Мы находимся в ситуации беспрецедентного унижения судебной власти со стороны исполнительной. Инфантильная бюрократическая абракадабра выдается за требование закона под видом заботы обо мне: якобы я как главный редактор был лишён права что-то подписать и за моей спиной директор что-то там подписывал.

Послушайте. Я в этой газете работаю 30 лет. На абсолютном большинстве номеров газеты на последней странице стоит моя подпись. <…> Я напомню вам прекрасный диалог из «Того самого Мюнхгаузена» Горина:

– Завтра годовщина твоей смерти. Неужели ты хочешь испортить нам праздник, находясь здесь?

– Да, я хочу испортить вам праздник, находясь здесь.

<…> Мне интересно, а каким это образом я беру интервью у президента страны? Встречаюсь с президентом за ужином главных редакторов? Приглашаюсь на важнейшие федеральные мероприятия? И это всё как самозванец? <…>

Слушайте, хотя бы своего президента. Он выступал перед судьями совсем недавно, перед Новым годом, и сказал, что особые условия, в которых сейчас находятся страна, в том числе и проведение специальной военной операции, не должны никоим образом ущемлять права граждан, но ровно этим вы занимаетесь. Пожалуйста, не поддерживайте, этот позор, будет очень стыдно. Потому что такие основания, как придуманы здесь, как в «Мелком бесе» у господина Сологуба, не могут пройти в уважающем себя состязании сторон. <…>

Никто не может быть принуждён к отказу от выражения своих мнений. Каждый имеет право свободное искать, получать, передавать, производить и распространять информацию законным путём. Свобода средств массовой информации гарантируется – это 29 статья Конституции Российской Федерации.

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