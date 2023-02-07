 

Мнение: Фруктово-ягодная Россия, запрет продажи вейпов и почему люди не учатся на ошибках

07.02.2023, 21:05, Разное
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1. 2022 год стал рекордным не только для российского зерноводства, но и для российского садоводства, ягодо- и фруктоводства. Урожай фруктов и ягод оказался на 5% выше, чем в 2021 году. Разбито (в хорошем смысле слова) 11 тысяч гектаров новых садов и питомников. Помимо традиционных для российской торговли фруктов и ягод, вроде яблок, груш, клубники и смородины, в последние годы заметно выросло производство черники (ссылка).
 
В России цветут сады, колосятся поля. Как-то совсем не похоже, что мы живём в стране, которая находится на краю гибели, как утверждают наши недруги.

2. Крупные Интернет-площадки в России начали запрещать продажу вейпов. Большой вопрос, почему они вообще там продавались (ссылка):
 
Российский маркетплейс Wildberries с 7 февраля полностью запретит продажу вейпов и жидкостей для них, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Под запрет также попадут курительные смеси, в том числе безникотиновые.

Площадка объяснила меру тем, что считает перечисленную продукцию потенциально опасной для покупателей. Издание напомнило, что в январе президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев пожаловался на продажу никотинсодержащей продукции на Wildberries вопреки законодательному запрету на их дистанционную продажу.

Тогда в компании ответили, что реализация вейпов уже запрещена, но некоторые недобросовестные предприниматели обходят ограничения. Площадка заявила, что борется с незаконным сбытом таких товаров.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про слепых в клетках из грабель, то есть про тех, кто раз за разом совершает одни и те же ошибки (ссылка):

ЦБ сегодня рассказал в Телеграме о новом способе мошенничества, через куар-коды. Жулики размещают на видных местах коды «для получения соцвыплат», а когда жертва переходит по ссылке, у неё выманивают данные карточки (ссылка).

Зампред ЦБ, Герман Зубарев, полагает, что мошенники используют в своих схемах два базовых сценария — или предлагают подарки, или запугивают (ссылка). Конечно, он прав. Но если задать другой вопрос, — почему потерпевшие ведутся на уловки современных мошенников, — ответ будет другим. Потому что жертвы обмана принимают финансовые решения, не посоветовавшись предварительно с умными людьми из своего окружения.

Да, мошенники владеют техниками забалтывания, они пытаются ввести несчастных на том конце телефонного провода в некое подобие транса, а также запугать их, требуя держать всё в секрете…

Источник: Место для дискуссий


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