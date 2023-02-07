 

Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию

07.02.2023, 20:57, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.

В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».

Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС РФ предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.

Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.

Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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