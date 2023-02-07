Полиция применила слезоточивый газ в Париже против участников акции протестов
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Полиция применила слезоточивый газ против участников манифестации, выступающих против пенсионной реформы в Париже, там же сейчас проходят задержания.
Сообщается, что радикалы black bloc в ходе акции начали забрасывать полицию петардами, стеклянными бутылками и строить баррикады. Полиции в ответ пришлось применять слезоточивый газ, сейчас проходят задержания, передает РИА «Новости».
Ранее радикалы крушили витрины кафе и магазинов, поджигали мусорные баки и ломали рекламные щиты.
Сейчас в парижской акции протеста принимают участие около четырех тыс. человек. Новая реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.
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