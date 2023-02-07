 

Работающий на износ Шаляпин написал завещание: Исключил всех родственников

07.02.2023, 20:49, Разное
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39-летний
шоумен Прохор Шаляпин поделился с Пятым каналом важной новостью. Мужчина решил
упорядочить финансовые дела и оформить завещание. Поклонники переживают —
неужели Шаляпин собрался уйти из жизни в таком возрасте?

“Мы
все, к сожалению, умираем”, — заявил любимец женщин постарше.

Однако,
причинами задуматься о завещании послужили более приземленные факты. Прохор
Шаляпин просто не хочет, чтобы имущество его семьи досталось нелюбимым
родственникам. Шоумен не постеснялся назвать тех, кого исключил из документа.

“Родной
брат моей матери, его я исключил и своего двоюродного брата, его сына”, —
пояснил Прохор Шаляпин.

Журналисты
поддерживают решение мужчины. Работающий на износ на любовном фронте Шаляпин в
любой момент может обзавестись собственными детьми. Их благополучие должно
стоять на первом месте. Чтобы дети не занимались имуществом, Прохор Шаляпин и занялся
наследством.

С
другой стороны, оформлять официальный брак шоумен пока не готов. По словам
главного холостяка страны, перед ним открывается целая жизнь. Кроме этого, ему
нужна женщина постарше, поэтому он все еще выбирает. Хорошо, что этот факт из жизни
Прохора Шаляпина уже давно известен в шоу-бизнесе.


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