Мнение: Что же стряслось в Турции?

Поистине страшная, трудно даже вообразимая катастрофа в Турции и Сирии. Там как будто прошла своя чудовищная СВО – виды разрушенных турецких городов, как виды уничтоженных Мариуполя или Северодонецка. И интернет последние два дня переполнен дичайшими видео – как внезапно трех-, пяти- и даже семиэтажные дома на виду у людей безо всякой видимой причины вдруг складываются, как игрушечные детские из кубиков, и разрушаются полностью.

Разрушения грандиозные, и, честно говоря, слабо верится в озвученные цифры погибших – что-то порядка полутора тысяч человек. При таком масштабе обвалов счет, видимо, пойдет на десятки, если не на сотню тысяч человек. Какая-то жуть.

Но тут нам еще важно не попасть в ловушку собственного, специфически русского восприятия реальности. Ведь у нас, как почитаешь блоги, практически «усем всё ясно», вердикт почти единодушный, диктуемый мощным коллективным бессознательным русского народа: все уже заранее убеждены, что такие масштабы бедствия не могут быть продиктованы ничем иным, как не банальным… воровством на стройке. Это априорное подозрение, которое в России возникло у всех сразу. Грубо говоря – отчего у турков столько домов одновременно разрушились? Да элементарно – цемент со стройки воровали! Кирпич брали некачественный! Бетон недомешивали! Вообще – строили из говна и палок, вот и поплатились!

У нас это всем настолько очевидно, что никто даже не берется поставить сие под сомнение. Что на самом деле даже удивительно, поскольку в самой же России турки имеют славу весьма добросовестных и качественных строителей, типа «не чета нашим». Как еще Гребенщиков пел – «А над удолбанной Москвою в небо лезут леса, Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса». Строят же! Без претензий к качеству! Но вот поди ж ты: случилось ЧП планетарного масштаба – и мы моментально приписали туркам собственные грехи. Они ж просто косячат! Руки из задницы, халтурят, «тащи со стройки каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость», и т.д. Как мы, в общем. Такая «радость узнавания».

А на деле всё, похоже, гораздо страшнее… и сложнее. Хотя и прошло мало времени для каких-то серьезных расследований, но внимательные наблюдатели, даже глядя на фотографии разрушенных городов, с удивлением отмечают, что обрушения распределяются каким-то странным, видимо случайным образом. Буквально – стоят рядом совершенно одинаковые дома, из одних и тех материалов, сделанные явно по одному проекту и, видимо, «поточным» образом (то есть бригады строителей, относящиеся к одному заказчику, строят одновременно не отдельную многоэтажку, а целый квартал) – но при этом два дома обрушились буквально в крошку, а между ними такой же дом цел!

Или еще наблюдения – дом «поехал» и вдруг рассыпался, а если приглядеться – верхние этажи практически целые; если еще приглядеться – ба! Да это же монолитный железобетон! То есть – крайне КАЧЕСТВЕННЫЙ стройматериал, особой прочности (кто покупал когда-либо недвижимость – тот знает). Но тогда – почему??

А почему дорожное покрытие в тех местах, где ударили подземные толчки, изжевано и разорвано сразу во многих местах? И не только на дорогах, но и посадочные полосы аэродрома? Тоже бетон воровали при укладке?

Судя по всему, природа в данном случае продемонстрировала всему человечеству реально жуткий материалистический смысл всем известной поговорки насчет «не надо строить на песке». «Это был замок на песке» – сколько раз мы повторяли эту фразу, имея в виду всего лишь то, что некто не продумал как следует основы своего проекта и слишком понадеялся на авось, из-за чего и потерпел заслуженное фиаско?

А вот теперь мы имеем перед глазами буквальную иллюстрацию этой фразы. Песок, песчаные основания (а в тех краях везде песок), как нам сейчас с удивлением от нашей безграмотности рассказывают физики – это материал, который при больших нагрузках начинает проявлять свойства… жидкости. Причем, поскольку эта «жидкость», естественно, неоднородная, с различной плотностью в разных местах, она не просто плывет и «растекается» – в ней образуются различные как бы «завихрения», воронки и всплески.

И вот именно поэтому (а не потому, что «плохо строили») одни дома рушатся, как будто под ними подорвали фугас, а другие стоят как ни в чем ни бывало. Просто какому-то дому (или дорожному полотну) «не повезло», что «завихрение» образовалось точно под ним.

Словом, достаточно мощное землетрясение образовало такие вот жуткие «плывуны», против которых вся «антисейсмичность» оказалась бессильна. Дома из монолитного бетона рушатся, как будто сделанные из картона! С точки зрения обыденной логики – случилось что-то совсем НЕВООБРАЗИМОЕ.

Но, главное, какой из всего этого следует вывод? Ведь получается, по логике, что на тех песках, где у турок и сирийцев стояли ГОРОДА, строить… было вообще нельзя! Или, точнее, можно – но это в чистом виде Русская Рулетка. Вселился в квартирку на пятом этаже – и живи-гадай, подхватит твой дом «плывун», или завихрение случится в другом месте, и твое «гнездышко» чудом устоит. Не позавидуешь сейчас туркам и лично лучшему другу Путина Реджепу. Мало того, что нужно решать самые насущные безотлагательные вопросы – куда поселить людей, потерявших кров, как спасти выживших из-под завалов, как налаживать снабжение по свернувшимся в трубочку дорогам – но ведь встает и стратегическая задача: а что делать с самими поселениями? Восстанавливать? Или эвакуировать оттуда всех, потому что жить там смертельно опасно?

Вывод для всех нас – не надо строить на песке…