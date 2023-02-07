 

Мадонна и Примадонна – Личное мнение

07.02.2023, 20:25, Разное
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Ещё одной звездой Грэмми, кроме грустного Аффлека, стала исполнительница под сценическим псевдонимом Мадонна.

Фотографии бабы Луизы с музыкальной премии вы наверняка уже видели, а я их показывать не хочу, извините. Если вы их уже посмотрели, то должны меня понять.


Фото: Соцсети

Так вот, что я заметила? Почему Мадонна и Примадонна становятся чем-то неуловимо похожи?

И я имею ввиду не певческий их талант — как по мне, так у обеих он не слишком. Я говорю о внешности.

Что Мадонна Луиза, что Примадонна Алка будто на одно лицо. Или мне это кажется?

В чём причина, сказать не могу.

Один тип внешности? Нет, раньше же были разные. Использование одинаковых косметических процедур? Возможно, но почему похожи только эти две, а не все? Поют что-то — тоже нет, ведь репертуар разный.

Но есть однако и общее у бабы Луизы и Алки — обе мнят о себе намного больше, чем представляют из себя в реальности.

Интересно это всё-таки, да. Загадка, прям.

Для Алки, конечно, это лестное сравнение, но на самом деле — нет. Лично я бы не хотела быть похожей ни на бабку Луизу, ни на Алку.

А вы? На кого вы бы хотели походить в старости?

Источник: Лена Миро


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