Герой “специальной военной операции” – борец с нарконацистами со свастиками по всему туловищу

Этот человек весь изукрашенный свастикой, не скрывающий своих фашистских убеждений, выкладывающий свои фото со свастикой на теле в открытом доступе – Михаил Турканов по кличке “питбуль” награжден орденом за мужество в “специальной военной операции” Владимира Путина в Украине.

Теперь он один из героев СВО и борец с укронцистами, который вскоре будет примером для поклонения и подражания для подрастающего поколения. Теперь он вскоре даже сможет, или даже будет проводить уроки патриотического воспитания в школе и рассказывать про то как боролся с нацистами в Украине под патриотическим символом Z, который очень ладно выглядит рядом со его свастикой на его плече и груди.

Впрочем это не должно вызвать никакого морального диссонанса, так как если он воевал в составе войск, напавших на другую страну с целью уничтожить целый народ как самостоятельную государственную нацию, то это и называется фашизмом, как об этом отозвался еще небезызвестный Гребенщиков.

Так что все очень уместно. Правда, когда он будет на параде 9 мая идти в строю новых героев России и борцов с нацистами, настоящие герои ВОВ будут переворачиваться в гробу.