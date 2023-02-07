 

Минкульт Украины окончательно согласовал демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

07.02.2023, 19:25, Новости дня
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Комиссия Министерства культуры Украины согласовала снос памятников Героям Советского Союза Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве, сообщили в столичной мэрии.

Снос памятников генералу армии Николаю Ватутину, а также летчику-испытателю Валерию Чкалову окончательно согласован комиссией министерства культуры Украины. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает ТАСС.

«Наконец-то Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову», — написал советник Кличко.  

Белоцерковец ранее сообщал, что украинское Минкультуры рекомендовало в случае демонтажа памятника Ватутину переместить его в музейные фонды, например в музей-заповедник «Битва за Киев в 1943 году» в селе Лютеж Киевской области.

Под командованием генерала Ватутина 1-й Украинский фронт 6 ноября 1943 освободил Киев от немецко-фашистских захватчиков. Генерал умер от ранения 15 апреля 1944 года после того, как 29 февраля в Ровенской области его автомобиль попал в засаду боевиков УПА* (запрещена в РФ). Ватутин похоронен в Киеве, памятник ему работы знаменитого советского скульптора Евгения Вучетича был установлен над могилой генерала в Мариинском парке в Киеве.

Ранее с памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову в Киеве захотели снять статус объекта культурного наследия для дальнейшего демонтажа.

В ноябре экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину в Киеве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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