Семьям в Херсонской области рассказали об условиях получения пособия на детей

Херсонские семьи теперь ежемесячно могут получать единое пособие на детей до 17 лет.

Заявления на выплаты специалисты Социального фонда РФ в регионе принимают с января 2023 года. На территории Крыма с переселенцами тоже работают в этом направлении, передает Telegram-канал «Таврия».

«Оформляла документы на единое пособие и на материнский капитал. Оформляла все документы на себя и на ребенка, обратившись в социальный фонд города Геническ. В течение пяти рабочих дней мне пришли деньги сразу на счет. Все очень легко и просто», – рассказала жительница Геническа Юлия.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 70% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Херсонской области он составляет 11 тыс. 295 рублей.

Для оформления и назначения пособия родители и дети должны иметь гражданство России, а также постоянное проживание на территории России.

Семьям с несколькими детьми до 17 лет пособие выплачивается на каждого из них. При назначении пособия учитывается имущество, обеспеченность семьи и занятость родителя.

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