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07.02.2023, 19:05, Новости дня
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Херсонские семьи теперь ежемесячно могут получать единое пособие на детей до 17 лет.

Заявления на выплаты специалисты Социального фонда РФ в регионе принимают с января 2023 года. На территории Крыма с переселенцами тоже работают в этом направлении, передает Telegram-канал «Таврия».

«Оформляла документы на единое пособие и на материнский капитал. Оформляла все документы на себя и на ребенка, обратившись в социальный фонд города Геническ. В течение пяти рабочих дней мне пришли деньги сразу на счет. Все очень легко и просто», – рассказала жительница Геническа Юлия.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 70% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Херсонской области он составляет 11 тыс. 295 рублей.

Для оформления и назначения пособия родители и дети должны иметь гражданство России, а также постоянное проживание на территории России.

Семьям с несколькими детьми до 17 лет пособие выплачивается на каждого из них. При назначении пособия учитывается имущество, обеспеченность семьи и занятость родителя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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