“Человек причастен к этому”: стало известно о причинах землетрясений в Турции

Серия сильнейших землетрясений произошла в Турции, вызвав массовое обрушение зданий и гибель людей, которые не успели выбраться из своих квартир. Вся восточная часть страны, расположенная вдоль границы с Сирией с ночи 6 февраля пережила более 300 подземных толчков.

Погибли, по приблизительным подсчетам, 3500 человек, ранения получили более чем 22 тысячи. Толчки ощущались как на территории всей Турции, так и в Сирии, Грузии, Израиле, Армении, Абхазии, Иране, Ливане и на Кипре.

Многие уже высказали свое мнение о произошедшей катастрофе. Прокомментировал ее эксклюзивно для издания Дни.ру Дмитрий Березуцкий, член Экспертного совета общероссийского движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” и председатель Ассоциации “GreenСтрой”.

На его взгляд, без человеческого фактора не обошлось: ведь именно действия человечества и оказывают на планету и экологию негативный антропогенный эффект. В качестве доказательства он упомянул появление стихийных бедствий в тех регионах, которым ранее такие явления были не свойственны.

“Человек причастен к этому: последние 40 лет наша деятельность ведет к

большим климатическим последствиям, которые выливаются в ураганы,

наводнения, землетрясения, пандемии”, –

стало известно о причинах землетрясений в Турции с подачи господина Березуцкого.

Что же до вероятности использования климатического оружия – Дмитрий Березуцкий уверен, что данное землетрясение не было вызвано искусственно. Вполне вероятно, допускает он, что “некоторыми дополнительными ударными воздействиями” подобную активность спровоцировать можно, но лишь в зонах с вулканической активностью. А пока что влияние человека на природу ограничивается возможностью быстро разогнать облака: так, как делают это в столице перед парадом.