 

Компания Lamborghini представила два последних спорткара с бензиновыми моторами V12

07.02.2023, 18:45, Разное
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Итальянский автомобильный бренд Lamborghini объявил о решении прекратить выпуск спортивных моделей с мотором V12.

Именно по этой причине интерес к новым моделям Invencible и Autentica duo окажется существенно выше, так как автомобили станут последними, где используют вышеуказанную силовую установку. Напомним, спорткары впервые продемонстрировали публике более 10 лет назад.

В дальнейшем производитель намерен выпускать технику с гибридными системами. Что касается новых Autentica duo, то здесь применят 6,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 780 л.с. С такими параметрами разгон до сотни составит 2,8 секунд, а предельная скорость достигает 355 л.с. Оба автомобиля выпустят лимитированным тиражом.


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