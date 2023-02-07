Компания Lamborghini представила два последних спорткара с бензиновыми моторами V12

Итальянский автомобильный бренд Lamborghini объявил о решении прекратить выпуск спортивных моделей с мотором V12.

Именно по этой причине интерес к новым моделям Invencible и Autentica duo окажется существенно выше, так как автомобили станут последними, где используют вышеуказанную силовую установку. Напомним, спорткары впервые продемонстрировали публике более 10 лет назад.

В дальнейшем производитель намерен выпускать технику с гибридными системами. Что касается новых Autentica duo, то здесь применят 6,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 780 л.с. С такими параметрами разгон до сотни составит 2,8 секунд, а предельная скорость достигает 355 л.с. Оба автомобиля выпустят лимитированным тиражом.