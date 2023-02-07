Один из самых любимых и удобных видов обуви: с какими нарядами лучше всего сочетаются ботильоны

Ботильоны являются одними из самых стильных и модных женских ботинок. Они еще долго не выйдут из моды. Есть множество различных вариантов такой обуви, которую можно красиво стилизовать и носить практически с чем угодно.

Красиво смотрятся ботильоны с брюками, юбками, джинсами, платьями и даже шортами. Вот несколько отличных идей создания модного и красивого образа с разной одеждой.

С джинсами

Ботильоны хорошо смотрятся с совершенно любой моделью джинсов, от узких и широких до укороченных и длинных.

Прямые, широкие и длинные джинсы хорошо смотрятся с высокими ботильонами, которые прикрывают штанины.

Более узкие и укороченные штаны лучше всего смотрятся с короткими облегающими ботинками. Можно подвернуть кромку джинсов, чтобы придать образу более стильный и непринужденный вид.

Длинные джинсы до щиколотки или в пол отлично смотрятся в сочетании с высокими и массивными ботильонами или же ботинками на платформе или каблуке. Это выглядит стильно. Причем штанина должна прикрывать каблук на 2/3.

Джинсы скинни хорошо сочетаются вместе с самыми различными вариантами ботильонов. Хорошим решением станут ботинки на блочном каблуке с квадратным носком. Ботильоны на шпильке с остроконечным носком черного цвета, металлическим или лакированным, станут отличным дополнением узких брюк. Сочетать все это можно вместе с гладкой шелковой блузкой или боди и приталенным блейзером.

Низкие ботильоны на блочном каблуке или же на каблуке-рюмочке помогут придать образу классический и сдержанный вид. Чтобы выглядеть еще более притягательно, можно подвернуть кромку брюк.

Мешковатые джинсы, которые могут быть как длинными, так и укороченными, отлично подходят для самых различных стилей ботильонов. Обувь может быть как на платформе, так и на каблуках. Хорошо смотрится все это вместе с объемным кардиганом, боди или жакетом.

С платьем

Красиво смотрятся платья миди вместе с ботильонами. Однако при этом нужно учитывать фасон наряда, тип ботинок и рост, чтобы составить красивый образ.

Облегающие гладкие ботильоны подходят к совершенно любому платью миди, независимо от его фасона. Каблук поможет визуально добавить рост.

Девушкам невысокого роста лучше всего надевать платье до колен вместе с ботинками.

Короткое платье можно красиво дополнить гладкими черными или лакированными ботильонами с острым носком и изящным каблуком.

Ботинки-гольфы также станут отличным вариантом, который просто идеально сочетается с этим нарядом.

Чтобы сделать образ более нежным, милым и романтичным, отличным решением станут замшевые ботильоны землистого оттенка с устойчивым каблуком.

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Ботинки с анималистичным принтом помогут добавить создаваемому образу несколько дерзкую нотку. Отлично смотрится обувь с леопардовым или змеиным принтом. Она может быть как на каблуках, так и на плоском ходу.

Короткие ботильоны на блочном каблуке будут отлично смотреться вместе с мини-платьем, и это поможет создать непринужденный образ.

Интересно выглядят замшевые ботильоны вместе с джинсовым платьем или же платьем-футболкой.

С нарядом макси хорошо будут смотреться ботинки на массивной подошве.

Чтобы создать стиль бохо, стоит надеть ботильоны в стиле вестерн, сочетая их со струящимся цветочным платьем макси.

Ботинки челси и милитари на рифленой подошве помогут добавить нотку изящества и стиля образу, если сочетать их с женственным и романтичным платьем.

С легинсами

Ботильоны идеально сочетаются с легинсами. Для создания повседневного образа стоит выбирать обувь в западном стиле. Интересно смотрится сочетание легинсов с ботильонами на рифленой подошве или с заклепками. Это помогает сделать образ более дерзким.

Для офиса подойдут кожаные ботинки на каблуках. Легинсы можно носить с короткими платьями-свитерами.

Классические брюки

Ботильоны могут быть не самым лучшим выбором для классических брюк, но при этом они отлично сочетаются вместе.

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Это идеальное решение для повседневного, элегантного или шикарного офисного образа. Штаны могут быть широкие, укороченные или узкие.

Хорошо будут смотреться классические брюки вместе с ботильонами, футболкой и блейзером. Дополнить все это можно яркими аксессуарами.

С юбками

Модные или классические ботильоны помогут сделать образ просто невероятным. Длина наряда может быть как мини, так и миди или макси.

Классические ботинки черного, коричневого или бежевого цвета на каблуках отлично смотрятся с юбочными костюмами.

Ботильоны в стиле вестерн хорошо смотрятся со струящимися юбками и помогают создать непринужденный повседневный образ.

С шортами

Несмотря на то что шорты лучше всего смотрятся с кроссовками или сандалиями, они также хорошо сочетаются с ботильонами. Чтобы создать уютный осенний образ, стоит добавить вязаные носки и сверху надеть кардиган.

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Кожаные шорты отлично смотрятся с парой белых ботильонов на высоком каблуке и шелковым топом.

На работу можно надеть бермуды. Они хорошо сочетаются с соответствующей курткой, простым топом и ботильонами.

С носками

Ботильоны красиво смотрятся вместе с носками. Это поможет создать красивый и стильный образ.

Прозрачные носочки хорошо подходят, чтобы ботинки были в центре внимания. Такое текстильное изделие остается незаметным, если вы носите низкие ботильоны с вырезами.

Белая пара носков в рубчик поможет добавить образу нотку спортивного стиля. Черная пара текстильного изделия подойдет для большинства повседневных нарядов.

Пара носков с логотипом или же в полоску могут выглядеть достаточно интересно.

Шерстяные изделия помогут сделать образ более уютным. Можно надеть такие носки поверх легинсов, колготок или носить вместе с ботильонами, мини-юбкой или повседневными шортами.

Высокие носки могут быть тонкими, ребристыми или трикотажными.

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Очень важно подобрать пару ботинок, которая будет обеспечивать максимальный комфорт при носке.

Отличными решением станут модели на устойчивых низких каблуках, платформе или же с ребристой подошвой. В итоге можно будет не только выглядеть очень стильно, но и чувствовать себя максимально комфортно.

Хорошо будут смотреться ботильоны со свободными юбками, платьями, легинсами и удлиненными футболками.