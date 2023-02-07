Скандалы: Сергеи, Олеги и жизнь навеселе

Нужно ли кодироваться балерине Анастасии Волочковой

В Сети не утихают страсти по скандальному интервью Волочковой блогеру Алёне Блин. Балерина приехала навеселе, вела себя фривольно, но объяснила это усталостью. Как она живёт и нужна ли ей помощь?

В последнее время Насте Волочковой везёт на скандалы. Недавно она сходила к блогеру Алёне Блин на первый выпуск её ютуб-проекта, и эта передача буквально взорвала соцсети. Ведущая заранее приготовила для Волочковой небольшой презент — бутылку её любимого вина. Балерина явилась уже навеселе, но от новой порции игристого не отказалась. Глоток за глотком, и Волочкова совсем раскрепостилась — отвечала на вопросы невпопад, задирала ноги, порывалась сделать свой фирменный шпагат.

Сама балерина своё состояние объяснила усталостью от долгого перелёта. Волочкова, по её словам, только что вернулась с Мальдивских островов, где отмечала день рождения, и не успела отдохнуть перед съёмками. А тут ещё и игристое.

Некоторые подписчики упрекнули Алёну Блин в том, что она якобы специально подпоила балерину. Бутылка вина действительно была, однако никто не заставлял Волочкову пить, наоборот, она сама проявляла инициативу.

Сама Алёна считает, что отчасти это хорошо, что Волочкова так себя проявила, потому что это повод для самой балерины и её друзей задуматься о серьёзной проблеме, которую нужно решать.

— Сейчас меня обвиняют, что, дескать, я — её подруга — подставила Волочкову, — рассказала Алёна Блин. — Наши отношения — сугубо профессиональные. В лучшем случае — приятельские. Я в первую очередь журналист. И не моя задача «спасать». Я могу помочь «подсветить проблему», обратить внимание. Для этого есть разные способы, и не только серьёзные форматы, но и вот такие лёгкие, развлекательные, иногда они гораздо действеннее. В творческой тусовке и в близком окружении все прекрасно знают о проблемах Насти, но никто ничего не делает. А она, в свою очередь, прекрасно знает, в какие шоу и зачем ходит. И если выход нашего скандального выпуска в итоге обернётся не только шумом, мемами и очередными обсуждениями, а приведёт к тому, что Насте помогут, то я считаю, случился он не зря.

Сама балерина в интервью СМИ не раз признавалась в излишней любви к игристому. По её словам, она якобы заливала свою печаль алкоголем, дескать, «нормальный живой человек, не святая», однако свою меру точно знает.

Личная жизнь Волочковой

Ещё с конца 90-х Анастасия Волочкова известна своими яркими романами, завидными женихами и роскошной жизнью, но семейным счастьем похвастаться, увы, до сих пор не может. Возможно, это обстоятельство гнетёт балерину.

В 2007 году Волочкова сообщила, что вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина. По медиа в большом количестве разлетелись красивые фотографии с церемонии бракосочетания молодых. Однако позже артистка призналась, что свадьба была фикцией.

В последнее время в соцсетях балерины неоднократно мелькали различные мужчины: некто Олег, затем фитнес-инструктор и банщик Сергей. В конце прошлого года Волочкова объявила о грядущей регистрации отношений с неким кондитером Дмитрием Дюраном, а затем в эфире у той же Алёны Блин призналась, что это была её выдумка, чтобы развлечь своих подписчиков в соцсетях. Теперь на её страницах часто мелькает шоумен Никита Джигурда.

Откуда у балерины деньги

Ранее балерина водила знакомства с влиятельными и богатыми мужчинами. В звёздной тусовке говорят, что самый яркий роман у неё случился ещё на рубеже веков якобы с олигархом Сулейманом Керимовым. Якобы именно он подарил ей четырёхкомнатную квартиру площадью 165 кв. метров в Москве в Петровском переулке и 200-метровые апартаменты в Санкт-Петербурге на улице Итальянской — в двух шагах от Невского проспекта.

От последней Волочкова пытается избавиться ещё с 2013 года, однако квартира-дворец так долго не может найти новых хозяев, что в 2021 году артистка решилась сдать её в аренду за 500 тыс. рублей в месяц.

Сейчас бывшую приму можно встретить в подмосковном селе Николо-Урюпино. Это примерно в 13–15 км от Москвы, если ехать на запад от столицы по Новорижскому шоссе. Здесь, среди вековых елей, на реке Липки расположен коттеджный посёлок Новахово. Волочковой принадлежит трёхэтажный особняк, который она отделала так же, как и апартаменты в Питере, — с колонами, лепниной и фресками. По слухам, в 2014 году балерина якобы купила его за 3 млн долларов. Правда, был ли дом подарком, история умалчивает.

Что касается транспорта, в 2016 году Волочкова обзавелась белоснежным Mercedes Maybach, подарком некоего Султанбека — бизнесмена из Казахстана.

«Прощаясь, он сказал, что в Москве меня ждёт подарок. Вернувшись в столицу, я приехала по адресу, который указал мне Султанбек… Навстречу мне выехал ослепительно белый «майбах», перевязанный золотыми подарочными ленточками и украшенный шариками! Я была просто ошарашена!» — хвасталась балерина.

Что говорят наркологи о развитии алкоголизма

Специалисты говорят, что человека, не зависимого от алкоголя, напоить в эфире невозможно. Он трезво оценивает ситуацию и точно не станет доводить себя до неоднозначного состояния, понимая, что это увидят тысячи людей. Случай с Анастасией Волочковой может указывать на утрату контроля над выпитым. Конечно, с поправкой на то, что никто из профессионалов не станет ставить диагноз «по фотографии».

В беседе с Лайфом психиатр-нарколог, главный врач одной из специализированных столичных клиник Даниил Петров рассказал, что утрата контроля дозы может говорить о второй стадии алкоголизма.

— Такие люди уже не ждут повода, чтобы выпить, они его ищут и быстро находят. Оправданием для употребления может стать всё что угодно: тяжёлый день, усталость, плохое настроение, конфликты с родными, болезнь собаки, — говорит психиатр. — На самом деле причина уже физиологическая — организм требует дозу.

Самое страшное — что сам алкоголик не способен признать свою болезнь. Он до последнего будет уговаривать себя и окружающих, что он нормален, способен контролировать частоту возлияний и количество выпитого и легко может отказаться от спиртного в любой момент, просто сейчас не хочет.

У женщин процесс болезни протекает гораздо сложнее, чем у мужчин, и с меньшими шансами на выздоровление. Развитию болезни, с одной стороны, помогает сама физиология: в силу большей природной выносливости женщины лучше переносят различные стрессы, чем мужчины, легче к ним приспосабливаются, и к алкоголю, как к стрессу, организм тоже привыкает быстрее и успешнее.

Кроме того, отличающийся от мужского гормональный фон делает женщин более эмоциональными, а потому — более склонными искать решение проблем в алкоголе. И если не работать с этой причиной зависимости, остальное лечение может иметь лишь временный эффект и в итоге оказаться совершенно бесполезным.

Евгений Кузнецов