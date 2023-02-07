Китайский ученый рассказал о самочувствии первых в мире генетически модифицированных детей

Первые в мире дети с измененной генетической информацией живут нормальной жизнью, не следует их беспокоить, сообщил китайский генетик Хэ Цзянькуй.

В интервью гонконгской газете «Саут Чайна морнинг пост» ученый заявил, что дети, подвергшиеся генетической модификации, ведут безмятежную мирную жизнь. Хэ Цзянькуй. Ученый сказал, что он не хочет, чтобы детей слишком сильно беспокоили в целях научных исследований, передает ТАСС.

Отмечается, что нет независимого подтверждения успеха и безопасности проведенного эксперимента.

Генетик также отметил, что собирается создать лабораторию в Пекине, которая будет заниматься генной терапией редких врожденных патологий, таких как мышечная дистрофия Дюшенна – смертельное заболевание, которое в основном поражает мальчиков-подростков и молодых мужчин. В планах ученого – регистрация некоммерческой исследовательской организацию под названием Пекинский институт исследований редких заболеваний.

Напомним, в 2019 году власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй, которого позже обвинили в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.

С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану.

Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре 2018 года, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Рожденных близнецов планировалось держать под постоянным медицинским наблюдением.

В конце декабря 2019 года суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

Генетик вышел из тюрьмы в апреле 2022 года и возобновил научную деятельность.

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