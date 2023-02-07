Спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии пострадавшего
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Спасатели МЧС России, которые отправились в Сирию для участия в операции по спасению после землетрясения, обнаружили под завалами дома в городе Джабла живого человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали спасатели, 26-летний парень находился под завалами почти двое суток, информирует Telegram-канал ведомства.
Напомним, накануне в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже последовало около 300 афтершоков, которые задели несколько стран мира. В Сирии, по данным МФКК, жертвами землетрясения стали более 1,5 тыс. граждан, более 3,5 тыс. пострадали.
Самолет ИЛ-76 МЧС РФ с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет