 

«Во-первых, купите наше сало и горилку» – Зеленский озвучил условия переговоров с аятоллой Хомейни

07.02.2023, 17:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум правительству Ирана и лично верховному лидеру страны аятолле Хомейни.

Украинский лидер не будет вести с ними прямых переговоров, пока исламская республика не выполнит ряд требований Зеленского, в том числе не начнёт импортировать производимую на Украине продукцию.

Война в Украине– Во-первых, купите наше сало и горилку. Украина является мировым лидером по производству этих товаров, однако руководство Ирана упрямо отказывается импортировать их, – заявил Зеленский. – Если вы хотите иметь с нами дело, начните с этого. Во-вторых, ждём от вас кредит в размере 800 млн долларов на 30 лет. В-третьих, проведите, наконец, флешмоб в нашу поддержку и прекратите поставлять России «Шахеды». Тогда мы, может быть, рассмотрим вашу просьбу о нанесении нам государственного визита.

Президент напомнил, что репутация Ирана в глазах мирового сообщества заметно пошатнулась на фоне нанесения ударов БПЛА класса «Шахед» по инфраструктурным объектам Украины. По словам Зеленского, против Ирана могут быть введены санкции, а страна окажется в числе стран-изгоев, если её руководство в ближайшее время не откажется от своего курса и не займёт подчёркнуто проукраинскую позицию на международной арене.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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