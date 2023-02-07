 

Nissan официально представляет Sylphy с мощным мотором и комфортным салоном

07.02.2023, 17:25, Разное
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Японский автомобильный гигант Nissan готовится выпустить новый седан Sylphy для китайского рынка.

Эксперты констатировали, что новая модель получила ряд серьезных изменений по дизайну кузова, салона, а также производительности. Впервые для новинки Sylphy предусмотрели гибридную силовую установку. Кроме того, автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором, который выдает 135 л.с. Модель получит версию с электромоторами, которые дополняют мощность до 136 л.с.

Новый седан Sylphy стал более современным по внешнему виду, о чем свидетельствует форма головной оптики, фонарей, а также бамперы. Остальные детали о новинке пока засекречены до поступления в продажу.


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