Скандалы: Ритуальное наказание

Вынесен приговор участникам громкой перестрелки похоронных агентов

Нагатинский суд Москвы вынес приговор по делу об одной из самых громких криминальных разборок последних лет — перестрелке в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в мае 2020 года. Тогда две группировки ритуальных агентов устроили настоящее сражение во дворе дома с применением пистолетов, автоматов и карабинов. Как ни странно, в той схватке никто не погиб, да и ранены был всего двое участников инцидента.

Под стать последствиям перестрелки оказался и приговор: всех троих обвиняемых сразу же отпустили на свободу, хотя и признали виновными.

Как сообщал в свое время «МК», причиной конфликта, закончившегося в итоге перестрелкой, стали разногласия между московскими и провинциальными специалистами по траурным церемониям. В середине десятых годов покорять Москву приехали похоронные агенты из Оренбурга во главе с бывшим депутатом местной думы Иваном Униятом. Его ближайшим сподвижником был Сергей Башлыков. Первое время ритуальщики сосуществовали относительно мирно, однако постепенно уральские коммерсанты решили «подмять» под себя весь юг Москвы. Это вызвало резкое недовольство конкурентов. Ситуация начала обостряться осенью 2019 года, когда Башлыков выразил намерение выдавить соперников из районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Переговоры не имели успеха. А в середине мая московского ритуальщики избили во дворе дома по улице Кустанайской сразу после оформления похорон очередного покойника. В той драке принял участие и Башлыков. После этого обиженные агенты обратились к имевшему определенный вес в их среде предпринимателю по прозвищу Саша-Еврей с просьбой вмешаться в конфликт. Было решено припугнуть конкурентов.

24 мая большая группа похоронных агентов, вооруженных мачете и пистолетами, прибыла к дому в ЖК на Каширском шоссе, где жил Башлыков. Он в этот момент находился с друзьями в своей квартире и собирался ехать в Подмосковье, на день рождения к приятелю. Мужчины спустились на подземную парковку, сели в машину, но едва выехали во двор, как путь им перегородил автомобиль «Инфинити», в котором были люди Саши-Еврея. Нападавшие бросили в машину Башлыкова брусок и начали стрелять. Впрочем, уральцы явно были готовы к нападению – так, в салоне авто удачно оказался карабин «Сайга». Башлыков начал отстреливаться, ранив двоих нападавших. После этого перестрелка приняла хаотичный характер, огонь велся с обеих сторон. Бой длился 7-10 минут, затем ритуальные агенты ретировались, поскольку многочисленные свидетели стычки сразу вызвали полицию. Кто-то просто убежал, кто-то спрятался на подземной парковке. Башлыков с приятелем вернулся в квартиру. Один из его друзей на парковке схлестнулся с патрульным, прибывшим на сигнал о стрельбе, и ударил его ногой, за что получил обвинение в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

В итоге дело о перестрелке в ЖК «Ясный» было разбито на несколько эпизодов. Башлыкову и его друзьям предъявили обвинение в покушение на убийство и незаконное хранение оружия (в квартире уральца нашли несколько «стволов»). Следствие предположило, что ритуальщики из Оренбурга вели огонь именно на поражение, в то время как их оппоненты хотели лишь припугнуть чужаков. Поэтому московских ритуальщиков обвинили лишь в хулиганстве. Отлавливали их постепенно, кого-то найти не смогли до сих пор – например, Саше-Еврею обвинение предъявлено заочно (он скрылся за границей). Первым до суда «добрался» сподвижник Башлыкова, ударивший полицейского — ему дали 2 года 1 месяц колонии. Правда, этот срок с учетом действующего законодательства он уже отбыл в СИЗО, поэтому от наказания мужчину освободили. Дело о покушении на убийство все еще расследуется. А вот двоих московских агентов суд на днях приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, но опять-таки отпустил на свободу: ритуальщикам зачли время, провденное в СИЗО. Третий участник перестрелки и вовсе получил условный срок.

Интересно, что лидер уральских ритуальных агентов Иван Уният сразу после перестрелки в категоричной форме отрекся от причастности к конфликту. Но это не спасло его от неприятностей. Занявшись похоронным бизнесом всерьез, следователи выяснили, что коммерсант организовал целую систему платных информаторов среди сотрудников полиции. В основном, это были оперативные дежурные ОМВД, которые первыми узнавали о покойниках на подведомственных им территориях. За «слив» данных платили щедро — некоторые за два года успели обогатиться на полмиллиона рублей. Многих полицейских уже осудили, дело самого Унията сейчас рассматривает Кузьминский суд — он обвиняется в мошенничестве и даче взятки.

Станислав Юрьев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”