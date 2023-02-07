 

Ученый допустил сравнимое с турецким землетрясение в Крыму

07.02.2023, 16:55, Новости дня
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Землетрясение, сравнимое с турецким, может случиться в Крыму, сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

Он пояснил, что Крым входит в ту же структуру, что и Турция: в Альпийско-Гималайский пояс. В связи с этим сравнимое землетрясение принципиально возможно и на полуострове, передает РИА «Новости».

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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