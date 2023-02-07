В Минобороны сообщили о вводе фрегата «Адмирал Головко» в состав Северного флота в этом году
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новейший ракетный фрегат «Адмирал Головко», который сейчас проходит третий этап испытания, войдет в состав Северного флота в 2023 году, информирует Минобороны России.
Согласно плану, фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» войдет в текущем году в состав флота, а корвет «Меркурий» пополнит состав надводной части Черноморского флота, передает ТАСС.
Напомним, фрегат «Адмирал Головко» третий в серии проекта 22359. Он может быть оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе гиперзвуковыми – «Циркон». Корвет «Меркурий» — пятый корабль проекта 20380. Он может нести ракеты «Уран» в составе двух пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет