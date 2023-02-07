 

На глазах толпы: Басков вышвырнул вон надоевшую всем скандалистку Долину

07.02.2023, 16:45, Разное
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Не секрет, что у прославленной певицы строгий и довольно непростой характер. Более того, она никогда не стесняется демонстрировать свое недовольство чем-либо, а потому нередко вступает в скандалы с медийными личностями. Вспомнить хотя бы, как Лариса Долина на всю страну унизила Валю Карнавал за ее плохие вокальные данные.

Наверное, именно поэтому артистку часто критикуют и упрекают в том, что она со своим никому ненужным мнением уже всем надоела. Не так давно светский сплетник Антон Суворкин напал на певицу. “Тебя хейтят (ненавидят – Прим. Ред.) за твое полнейшее лицемерие”, – обратился тогда к певице блогер.

Впрочем, коллеги по творческому цеху 67-летнюю Ларису Долину любят и почитают, хотя иногда и могут над ней пошутить. С любовь, конечно. Накануне в микроблоге Николая Баскова появилось забавное видео, в котором он упомянул королеву джаза. Ролик был снят во время записи программы “Ну-ка, все вместе!”.

Прямо со сцены, на глазах толпы присутствующих в студии, он предположил, как бы выглядело шоу, если бы в нем соревновались звезды. Шутка про знаменитую блондинку у всех вызвала смех.

“Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место”, – ехидно смоделировал ситуацию сладкоголосый певец и мысленно вышвырнул артистку вон из шоу.


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