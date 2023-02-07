Больше не секрет: раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Щербакова

В начале февраля стало известно о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова. 73-летний актер, который должен был отправиться вместе с коллегами на спектакль в Санкт-Петербург, внезапно почувствовал себя плохо. Медиков пришлось вызывать из-за боли в сердце. Так пожилой мужчина оказался в реанимации.

Но в этом отделении Щербаков, чье состояние оценивалось как среднетяжелое, пробыл недолго. Вскоре артиста перевели в стационар. Некоторое время подробности госпитализации Бориса Васильевича были секретом для публики, поскольку врачи исключали различные диагнозы.

Тайн больше нет благодаря самому Щербакову, который вышел на связь с журналистами. По словам актера, сейчас ему намного лучше. Врачи предполагали, что у знаменитого артиста ОРВИ с осложнениями по части кардиологии, однако этот диагноз не подтвердился. Все дело в обычной простуде, уточнил Борис Васильевич.

Напомним, спектакль “Свободная пара” с Борисом Щербаковым и Марией Ароновой должен был состояться в среду, 1 февраля, в ДК “Выборгский”. Решение о переносе представления на другую дату пришлось принимать в самый последний момент.