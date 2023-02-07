 

Fox News – сбитый в американском небе китайский аэростат — огромный «средний палец» Вашингтону

07.02.2023, 16:08, Разное
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Пролёт над территорией США китайского аэростата, который несколько дней назад наконец был сбит, стал огромным «средним пальцем» в адрес Америки, сказала в эфире Fox News внештатный обозреватель канала Лиза Бут. Вместе с тем, по мнению Бут, адекватного ответа от «слабых» и скомпрометированных американских лидеров ждать не приходится.

ЛИЗА БУТ, внештатный обозреватель Fox News: Знаете, я на своей странице в Twitter шутила, что этот аэростат, в общем-то, мог бы с тем же успехом быть в форме руки с выставленным средним пальцем — но вообще я говорила почти что всерьёз. Ведь посыл у Китая в наш адрес был, по существу, именно такой — тем более что произошло это всё аккурат перед готовящимся визитом госсекретаря Блинкена в Пекин для участия в переговорах. 

Всё это — откровенный «средний палец» в сторону Америки. А всё дело в том, что слабые люди порождают нестабильность — и именно в этой точке мы оказались сейчас: сначала Путин начинает боевые действия против Украины, а теперь ещё и вот это. 

А ведь наши лидеры уже скомпрометированы — достаточно лишь вспомнить, сколько денег семья Байдена получила от Китая, или что у сенатора Дайэн Файнстин 20 лет работал личным шофёром китайский шпион, или что Эрик Суолуэлл состоял с китайской шпионкой в отношениях… 

Но ещё больше меня беспокоит вот что: The Washington Examiner сообщала, что высотные аэростаты такого рода могут использоваться в качестве носителя ядерного оружия для удара по нашей энергосети. А если вспомнить, что Восточная сеть генерирует 75 процентов электроэнергии в США, возникает вопрос, а не является ли это подготовкой к чему-то более масштабному. 

К несчастью, я и не знаю, что мы можем со всем этим поделать, когда у нас такие слабые лидеры, а на посту президента остаётся Джо Байден.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2023 года.


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