 

Нейросеть прошла собеседование в Google на должность с зарплатой в 13 миллионов рублей

07.02.2023, 15:59, Разное
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Компания Google провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, что навыков ChatGPT достаточно для прохождения собеседования в IT-корпорации, чтобы ChatGPT был принят на работу программистом третьего уровня. (В инженерном отделе Google это начальная точка. – Прим. ред.). Об этом сообщило издание PC Mag.

Тестовая нейронная сеть должна была ответить на ряд вопросов, которые Google задает программистам в поисках работы. Хотя примеры этих вопросов не были приведены, утверждалось, что они в основном касаются технических аспектов работы программистов. ChatGPT отправил Google анкету, которая отвечает всем требованиям программиста третьего уровня с годовой зарплатой $183 000. Около 13 миллионов рублей, по курсу на 7 февраля 2023 года.

ChatGPT заявила, что нейронная сеть не может заменить программистов-людей. В информации о ней говорится, что она не способна мыслить критически и не обладает креативностью. Нейросеть считает, что контролировать ее работу должен любой человек.


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