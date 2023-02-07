 

Скандалы: В Латвии начали изучать основания для лишения Авена гражданства

07.02.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дедушка бизнесмена был латышом, миллиардер получил латвийское гражданство в 2016 году

Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения гражданства экс-главы совета директоров Альфа-банка, миллиардера Петра Авена. Об этом агентству Bloomberg сообщил советник министра внутренних дел страны Андрес Вайварс. Органы безопасности пока не представили свои выводы, добавил он, отказавшись сообщить другие подробности.Источник Forbes, близкий к бизнесмену, рассказал, что история с проверкой законности получения Авеном гражданства Латвии продолжается «довольно давно», предприниматель не видит никаких рисков лишения его латвийского паспорта. Правоохранительные органы республики не обращались к нему по поводу его гражданства, пишет издание.

Delfi отмечает, что весной 2022 года в Латвии приняли поправки в законодательство, которые позволяют лишать гражданства людей, которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

В прошлом году занимавший пост министра юстиции Янис Борданс призывал тогдашнего главу МВД Кристапа Эклонса «не затягивать» рассмотрение вопроса о лишении Авена гражданства, указывает издание.

Дедушка Авена был латышом, миллиардер получил гражданство страны в 2016 году. Авен находится под санкциями ЕС и Великобритании. Он оспорил решение Евросоюза включить его в санкционный список. Forbes в прошлом году оценивал состояние бизнесмена в $4,3 млрд.

Кирилл Соколов, Елена Чернышова

Оригинал материала: “РБК”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Как одеваться женщинам с короткими ногами: оптические эффекты и лучшие наряды весны для коррекции фигуры

08.12.21 / В Росрыболовстве рассказали о важных правилах выбора красной икры

08.05.22 / Появились независимые рендеры Kia Rio 2022-2023 года

28.05.21 / Говорю как нейробиолог, всю жизнь изучающий мозг: есть всего 4 вещи необходимые для счастья!

18.11.21 / Попав в ДТП, мужчина приобрел память как у рыбки Дори

19.09.22 / Кейт Миддлтон в украшениях Елизаветы II прибыла на похороны королевы вместе с детьми

12.01.22 / Поргина рассказала о самочувствии недавно госпитализированного Леонида Куравлева

29.04.22 / Мнение: Без повестки и ковида

12.06.22 / Мнение: Наемник из «Газпромбанка»?

09.07.22 / С отложным воротником или длинными рукавами. Какие платья в тренде в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика