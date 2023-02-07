Скандалы: В Латвии начали изучать основания для лишения Авена гражданства

Дедушка бизнесмена был латышом, миллиардер получил латвийское гражданство в 2016 году

Спецслужбы Латвии изучают основания для возможного лишения гражданства экс-главы совета директоров Альфа-банка, миллиардера Петра Авена. Об этом агентству Bloomberg сообщил советник министра внутренних дел страны Андрес Вайварс. Органы безопасности пока не представили свои выводы, добавил он, отказавшись сообщить другие подробности.Источник Forbes, близкий к бизнесмену, рассказал, что история с проверкой законности получения Авеном гражданства Латвии продолжается «довольно давно», предприниматель не видит никаких рисков лишения его латвийского паспорта. Правоохранительные органы республики не обращались к нему по поводу его гражданства, пишет издание.

Delfi отмечает, что весной 2022 года в Латвии приняли поправки в законодательство, которые позволяют лишать гражданства людей, которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, совершившим действия, подрывающие или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

В прошлом году занимавший пост министра юстиции Янис Борданс призывал тогдашнего главу МВД Кристапа Эклонса «не затягивать» рассмотрение вопроса о лишении Авена гражданства, указывает издание.

Дедушка Авена был латышом, миллиардер получил гражданство страны в 2016 году. Авен находится под санкциями ЕС и Великобритании. Он оспорил решение Евросоюза включить его в санкционный список. Forbes в прошлом году оценивал состояние бизнесмена в $4,3 млрд.

Кирилл Соколов, Елена Чернышова

Оригинал материала: “РБК”