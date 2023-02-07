 

В кинотеатрах России начался предпремьерный показ драмы «Нюрнберг»

07.02.2023, 15:25, Новости дня
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Предпремьерный показ военной драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева пройдет в кинотеатрах пяти городов РФ с 7 по 10 февраля.

Первым городом, где будет показан фильм, станет Курск. Показ пройдет в Доме офицеров 7 февраля в 16.00, на сеанс смогут прийти до 260 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В среду, 8 февраля, предпремьерный показ состоится в Ростове, в Доме офицеров ЮФО, в 11.00. Вместимость зала составит 900 человек.

В Бердянске показ будет проводиться три дня, с 8 по 10 февраля. Сеансы в кинотеатре «Космос» начнутся в 16.00. Зал рассчитан на 300 зрителей.

Жители Симферополя смогут посмотреть картину в музыкальном училище имени П.И. Чайковского в 15.00 9 февраля, зал вмещает до 600 человек.

В Самаре показ пройдет 10 февраля в кинотеатре «Художественный». Посетить сеанс в 20.00 смогут до 320 человек.

Фильм расскажет о судебном процессе над военными преступниками нацистской Германии, в основу сюжета легла историческая хроника, а также роман Александра Звягинцева «На веки вечные».

Главные роли исполняют Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова и другие. Официальная премьера фильма «Нюрнберг» назначена на 20 февраля 2023 года. В прокат картина выйдет с 23 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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