 

“Автоваз” приобретает бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге

07.02.2023, 14:38, Разное
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В сообщении российских автопроизводителей поясняется, что “АвтоВАЗ”, завершил сделку по покупке активов Nissan у ФГУП НАМИ: 99% петербургского “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”, перешло к компании по символической цене в 1 евро. 1% остается у ФГУП “НАМИ”. Сохраняется возможность выкупа активов японского автопроизводителя в течение ближайших шести лет.

Источник изображения: ФГУП “НАМИ” приобрело российские активы у Nissan в конце ноября, включая завод в Санкт-Петербурге. Также в символических целях. Также был предусмотрен шестилетний опцион на выкуп. ОАО “АвтоВАЗ” объявило о закрытии соглашения о покупке доли в уставном капитале ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”. Президент ОАО “АвтоВАЗ” Максим Соколов и генеральный директор ФГУП “НАМИ” Федор Назаров подписали соответствующие документы сегодня (7 февраля 2023 года).ОАО “АвтоВАЗ” приобрело 99-процентную долю в уставном капитале ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС” по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу, по которому производилась оплата. В “АвтоВАЗе” отмечают, что соглашение сохраняет за Nissans опцион на покупку российских активов в течение 6 лет, если он будет одобрен Правительством РФ.


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