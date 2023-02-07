Боррель признал активную поддержку СМИ-иноагентов в России со стороны ЕС

Евросоюз активно поддерживает СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.

Он заявил, что не может раскрывать детали, но Евросоюз поддерживает СМИ-иноагентов в «практическом ключе», передает RT.

Боррель пояснил, что не хочет раскрывать больше деталей, так как «окажет этим СМИ дурную услугу».

Напомним, ранее в Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. В МИД РФ потребовали подключить уполномоченных по свободе слова международных организаций в связи с задержанием журналиста.

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