Боррель признал активную поддержку СМИ-иноагентов в России со стороны ЕС
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Евросоюз активно поддерживает СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
Он заявил, что не может раскрывать детали, но Евросоюз поддерживает СМИ-иноагентов в «практическом ключе», передает RT.
Боррель пояснил, что не хочет раскрывать больше деталей, так как «окажет этим СМИ дурную услугу».
Напомним, ранее в Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. В МИД РФ потребовали подключить уполномоченных по свободе слова международных организаций в связи с задержанием журналиста.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет