Пушилин рассказал об успехах российских сил в направлении Северска

Российские силы добились определенных успехов в направлении Северска, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Он подчеркнул, что эти успехи имеют важное значение для освобождения Красного Лимана, передает ТАСС.

Ранее Пушилин рассказал, что российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций.

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