 

Пушилин рассказал об успехах российских сил в направлении Северска

07.02.2023, 14:15, Новости дня
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Российские силы добились определенных успехов в направлении Северска, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Он подчеркнул, что эти успехи имеют важное значение для освобождения Красного Лимана, передает ТАСС.

Ранее Пушилин рассказал, что российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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