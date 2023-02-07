Пушилин рассказал об успехах российских сил в направлении Северска
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Российские силы добились определенных успехов в направлении Северска, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Он подчеркнул, что эти успехи имеют важное значение для освобождения Красного Лимана, передает ТАСС.
Ранее Пушилин рассказал, что российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций.
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