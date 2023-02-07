 

У задержанных участников криминальной сходки в Мытищах изъяли оружие

07.02.2023, 14:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ресторане «Гранада» в подмосковных Мытищах задержаны более 50 участников криминальной сходки, изъяты оружие и запрещенное вещество.

Во время сходки криминальных авторитетов в ресторане «Гранада» полицией были задержаны 52 человека, среди которых есть выходцы из Азербайджана, Армении и Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Всех задержанных проверяют на причастность к преступлениям в России, а иностранцев также на законность пребывания на российской территории. Во время досмотра у участников криминальной сходки изъяли телефоны, пистолеты и карабин «Сайга». Кроме того, обнаружено и изъято неустановленное вещество, предположительно, наркотик.

Ранее в Калининградской области задержали «положенца», выполнявшего роль наместника криминальных руководителей в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

04.12.20 / Das Erste – пандемия ещё не окончена — Курц призвал австрийцев не расслабляться и усилил контроль на границе

04.11.20 / Британская компания выпустила клавиатуру со встроенным компьютером

05.08.20 / Резников заявил, что на Донбассе после войны нужно создавать новую экономику

08.12.21 / Times – в британском парламенте на депутатов-наркоманов «натравят» собак-ищеек

10.03.22 / Поставки PlayStation в Россию и открытие отелей Hilton в стране приостановлены

07.07.21 / На Донбассе вторые сутки соблюдается тишина

17.11.20 / “Только четыре часа в сутки”. В Симферополе ограничат подачу воды

14.01.21 / Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США

04.02.21 / Зеленский лидирует в президентском рейтинге. На втором месте – Бойко – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика