 

Во время землетрясений в Турции погиб российский гражданин

07.02.2023, 14:05, Разное
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Гражданин России погиб во время землетрясений на территории Турции. На данный момент не уточняется, в каком районе и кода погиб россиянин. Также неизвестна его личность, сообщает URA.ru.

Телеканал “360” отмечает, что только по официальным и неокончательным данным в результате землетрясений в Турции погиб 3381 человек. RT обнародовали информацию о том, что под завалами нашли тела волейболистки Бетюль Чобан Чакыр и ее мужа Бедреддина Чакыра.


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