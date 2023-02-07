Во время землетрясений в Турции погиб российский гражданин

Гражданин России погиб во время землетрясений на территории Турции. На данный момент не уточняется, в каком районе и кода погиб россиянин. Также неизвестна его личность, сообщает URA.ru.

Телеканал “360” отмечает, что только по официальным и неокончательным данным в результате землетрясений в Турции погиб 3381 человек. RT обнародовали информацию о том, что под завалами нашли тела волейболистки Бетюль Чобан Чакыр и ее мужа Бедреддина Чакыра.