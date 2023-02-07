“Судьба Козловского”: за что молодой высокомерный актер врезал SHAMANу

Минувший год стал ярким на открытия. На отечественной эстраде в 2022 году засияла звезда Ярослава Дронова. 31-летний артист выступает под творческим псевдонимом SHAMAN. Он моментально ворвался на вершины музыкальных хит-парадов с композициями “Я русский” и “Встанем”. Артист сразу же заявил о своей патриотичной позиции и даже выступил перед несломленными жителями освобожденного Донбасса.

Другим открытие прошедшего года стало молодое дарование – актер Никита Кологривый. 28-летний артист сыграл уже более 50 ролей. Как оказалось, несмотря на большое количество картин в активе, восходящая звезда совершенно не боится замылить глаз зрителю, в чем периодически обвиняют Сашу Петрова и Данилу Козловского. Он признался, что, наоборот, стремится повторить судьбу популярных актеров.

“Я считаю, что для меня никогда не была зазорна судьба Саши Петрова и Дани Козловского”, – признался актер в интервью Пятому каналу. А вот певец SHAMAN ему почему-то не нравится. Вообще артист умудрился проехаться не только по Ярославу Дронову, но и по более именитым звездам, заслужившим любовь и уважение миллионов россиян.

К слову, во время интервью вполне могло сложиться впечатление, что молодому дарованию совершенно наплевать на авторитеты. Так, Никита Кологривый заявил, что Иннокентий Смоктуновский ничем не лучше него в творческом плане. Кстати, не менее высокомерен он оказался и по отношению к Александру Абдулову.

Зато мечтающий повторить судьбу Данилы Козловского актер отметил, что ему нравится Василий Шукшин. При этом он зачем-то врезал SHAMANу, заявив, мол, как можно их сравнивать. “Вам спокойнее с кем? С Шукшиным или с дредами?” – сыронизировал актер.