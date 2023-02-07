Эксперты говорят, что экспорт российского топлива приносит больше денег, чем внутренние рынки

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07.02.2023, 13:07, Разное
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По мнению Тамары Сафоновой (генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора), экспорт топлива в дружественные РФ страны будет выгоднее, чем внутреннее производство, даже с учетом ценовых потолков ЕС и G7.

5 февраля целый ряд стран ввели топливные санкции, чтобы остановить поставки из России. Европейский союз запретил импорт из России, а ЕС/Г7 установили ценовые ограничения. Для нефтепродуктов из России, которые продаются с премией (дизельное топливо) и со скидкой (мазут), лимит составляет 100 долларов США за баррель. Экспортные цены российских нефтеперерабатывающих заводов в 2022 году были выше, чем их внутренние цены, и экспортные поставки с премией будут продолжаться во всех случаях, даже с учетом ценового потолка.

По мнению Тамары Сафоновой, российские компании “сосредоточены на смещении грузопотоков в более дружественные страны”. Стоимость дизельного топлива на европейских рынках составляет от 756 до 1333 долларов в месяц в 2022 году, или около 100-180 долларов за баррель в зависимости от плотности топлива. Потолок не является показателем предложения, а отметка – это цена или скидка, о которой российский грузоотправитель договаривается с иностранными покупателями. Эксперт отметил, что потолок цены не должен упоминаться в договорах купли-продажи российских нефтепродуктов.


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