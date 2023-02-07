По данным экономистов, украинцы стали реже есть мясо

Олег Пендзин (исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба) заявил во вторник, что доходы украинцев 2023 года упали на 25%. Поэтому они стали меньше покупать мяса и хлеба.

Рынок продуктов питания сильно изменился, наши реальные доходы упали на 25%. Люди покупают меньше овощей, поэтому у них снизились доходы. Люди стали есть больше зерновых и хлеба. Пендзин заявил, что существует точная корреляция между доходами и потреблением. “Чем больше вы зарабатываете, тем меньше хлеба и картофеля мы потребляем и тем больше мяса и фруктов мы едим”, – Пендзин выступил в эфире телеканала “Рада”.

Средняя зарплата в Украине составляет 423 доллара, минимальная – 181 доллар. Такая цифра была рассчитана по данным Государственной службы статистики Украины. Экономист отметил, что этот доход очень низок по сравнению с ценами на овощи. Он подчеркнул, что это крайне низкий доход, учитывая цену 1 кг огурцов в 150 гривен (4 доллара), что превышает рыночную стоимость.