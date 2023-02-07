“Считаю, что меня правильно воспитывали”: актриса Анастасия Стежко о взрослении дочери, лайфхаках для мамочек и внутренних переменах

В фильмографии 33-летней актрисы Анастасии Стежко — пятьдесят кинолент. Зрителям она известна по таким картинам, как «Полицейский с Рублевки», «Дылды», «Березка». В интервью изданию «Атмосфера» знаменитость рассказала о творчестве и о личной жизни.

О разводе с мужем

В 2019 году Анастасия вышла замуж за российского дипломата Дмитрия Старостина. В 2020 году у пары появилась на свет дочь Стефания. Супруга отправили в командировку в Америку: актриса отправилась вслед за ним. Однако вскоре вернулась на Родину и сообщила о разводе.

По словам Анастасии, она осознала, что жизнь за границей — это не ее, что она скучает по России и хочет дальше реализовываться в профессии. Актриса призналась, что инициатором развода была не она: это супруг решил, что так будет лучше. Им удалось сохранить хорошие отношения после развода ради ребенка. По словам Стежко, с бывшим они на связи практически каждый день.

О реабилитации после расставания

По словам Анастасии, они с бывшим были разными людьми. Однако была надежда, что удастся найти компромисс и преодолеть различия в мировоззрениях, взглядах. Увы, на тот момент не получилось.

Актриса признается, что пережить развод ей помогли новые знания. Сейчас знаменитость получает образование психолога. Благодаря учебе и проработке психологических проблем Анастасия стала мягче, спокойнее, смогла достичь душевного равновесия.

О лайфхаках для мамочек

Анастасия часто делилась лайфхаками для молодых мамочек исходя из собственного опыта. Например, она как-то поделилась эффективным приемом, как сделать так, чтобы ребенок заснул. Оказывается, ее малышка засыпала под звук включенного фена.

По мнению актрисы, каждая мама интуитивно чувствует, что именно подходит ее ребенку. Поэтому у нее появились свои методы укачивания, какие-то песенки, которые она пела дочери, чтобы та успокоилась и заснула.

О взрослении дочери

Анастасия признается, что сейчас у ее дочери начался новый жизненный этап. Она подросла, стала посещать детский садик. Актриса проводит со Стефанией не так много времени, как раньше. Тем не менее, Стежко старается сделать так, чтобы эффективно проводить досуг с дочкой, уделяя внимание не количеству, а качеству.

Анастасия говорит, что ее родители воспитали правильно, окружив любовью, заботой, вниманием. В то же время актриса считает, что сейчас у людей больше знаний о психологии, поэтому их тоже следует использовать на практике: в частности, для воспитания детей.

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О характере Стефании

Несмотря на ангельскую внешность, характер у Стефании, по мнению звездной мамы, не самый ангельский. Дочь отличается упрямством, способностью добиваться своего. Анастасия отмечает, что у дочери живой ум, что она, несмотря на юный возраст, запоминает четверостишия, поет песенки. А еще у Стефании такие выдающиеся вокальные данные, такой громкий голос, что она вполне могла бы стать оперной певицей.

Актриса не скрывает: у нее часто появляется желание побаловать дочь, дать ей все самое лучшее. Тем не менее звездная мама считает, что нужно практиковать осознанное потребление. Анастасия признается, что у Стефании много игрушек, но играет она лишь несколькими. Тогда остальные вещи актриса складывает в ящик, чтобы достать их позже и тем самым пробудить интерес к ним у дочери.

О похудении после родов

Знаменитость вспоминает, что во время беременности набрала двадцать килограммов. На тот момент она жила с мужем в Америке, не снималась, поэтому ее единственным занятием была кулинария. Знаменитость сама того не заметила, как потеряла форму.

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После родов у нее возникло естественное желание вернуть побыстрее стройную фигуру. Однако паниковать звезда не стала. Анастасия признается, что просто купила себе одежду на пару размеров больше и отпустила ситуацию. Постепенно она вернулась в прежнюю форму, даже без посещения тренажерного зала. Сейчас знаменитость весит на пять килограммов меньше, нежели до родов, и считает, что ей нужно немного поправиться.

О внутренних переменах

Анастасия отмечает в себе внутренние перемены. Она изменилась в период пандемии, после развода, плюс помогла учеба на психолога. Актриса признается, что научилась лучше понимать себя и людей. Поменялся и круг общения звезды «Березки». По словам артистки, так произошло само по себе, непреднамеренно. Просто произошел переход на новый жизненный этап: изменилась Анастасия, изменился и круг ее общения. Актриса признается, что с возрастом уже гораздо сложнее заводить новых друзей. Нет той же глубины отношений, которая наблюдалась в юности.

О феминизме

Стежко признается, что раньше «топила за феминизм». Сейчас ее мнение на сей счет изменилось. По мнению артистки, плохо то, что женщины стали менее женственными. Они вынуждены быть сильными, конкурировать с мужчинами за свое место под солнцем.

Анастасия считает, что у женщин меньше возможностей для профессиональной реализации. По мнению актрисы, неправильно, что мужчины и женщины получают на одной и той же должности разные зарплаты (первым платят больше). Стежко считает, что мужчины должны помогать избранницам. Например, уходить в отпуск по уходу за ребенком, чтобы дать женам возможность реализоваться в профессии.