 

В Госдуму внесли закон о муниципальном фильтре на выборах председателей ТСЖ и дачных кооперативов

07.02.2023, 13:13, Разное
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В Госдуму внесёт законопроект о муниципальном фильтре на выборах председателей товариществ собственников жилья и дачных некоммерческих партнерств.

Он обязывает кандидатов собирать определённое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации. Порог фильтра будет варьироваться варьируется от 5 до 10 процентов в зависимости от региона.

– Если сильный кандидат, в том числе от власти, не боится конкуренции, не чувствует себя политическим инвалидом, не создает себе политических костылей, выжигая поле от конкурентов, он нормально побеждает, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. – Моя позиция: 5% — это оптимальный вариант, который позволяет сохранить широкий спектр конкуренции, при этом отфильтровывая всякого рода фриков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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