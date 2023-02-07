В Госдуму внесли закон о муниципальном фильтре на выборах председателей ТСЖ и дачных кооперативов

В Госдуму внесёт законопроект о муниципальном фильтре на выборах председателей товариществ собственников жилья и дачных некоммерческих партнерств.

Он обязывает кандидатов собирать определённое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации. Порог фильтра будет варьироваться варьируется от 5 до 10 процентов в зависимости от региона.

– Если сильный кандидат, в том числе от власти, не боится конкуренции, не чувствует себя политическим инвалидом, не создает себе политических костылей, выжигая поле от конкурентов, он нормально побеждает, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. – Моя позиция: 5% — это оптимальный вариант, который позволяет сохранить широкий спектр конкуренции, при этом отфильтровывая всякого рода фриков.

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