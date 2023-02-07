Мнение: Явлинский снова всем не угодил

Политик Григорий Явлинский снова стал целью нападок со всех сторон. Его яростно критикуют как Z-патриоты, так и дезертировавшие из России «борцы с режимом». За что критикуют? За публикацию в «Новой рассказ-газете», за конкретные предложения, как остановить кровопролитие на территории Украины.

Вот небольшой отрывок.

«…Заключение соглашения о прекращении огня — это не про договор, не про мир и даже не про перемирие или масштабный диалог. Это политическое требование, направленное на сбережение жизней. Это сегодня главное.

Соглашение о прекращении огня — самый предварительный, самый первый шаг к любому началу урегулирования.

Пока идут боевые действия и гибнут люди, никакие попытки обсуждений или переговоров не имеют смысла. Поэтому в сложившихся обстоятельствах соглашение о прекращении огня является неизбежно первым шагом для любого хоть какого-то позитивного развития событий.

Соглашение о прекращении огня — это политическое требование, реализация которого целиком и полностью зависит от желания и понимания людей, принимающих решения. На практике его можно реализовать лишь в том случае, если как минимум Путин, Зеленский, Байден и руководство ЕС и НАТО захотят это сделать. Но проблема в том, что никто из них сейчас такого желания не проявляет. На сегодняшний день все стороны намерены продолжать широкомасштабные боевые действия, ошибочно рассчитывая на военную победу, которая в современных условиях недосягаема ни для кого. Поэтому надо настаивать: необходимо прекращение огня! Если этого не произойдет, последствия будут катастрофическими и, скорее всего, как уже было сказано, необратимо разрушительными…».

отсюда

Что не так в предложении Явлинского?

По-моему, все правильно он написал.

А те, кто набросился на Явлинского, и выступает против прекращения огня, просто обязаны отправиться на Донбасс и проливать свою кровь. А не ратовать за кровопролитие других. Так будет хотя бы честно.

И не менее важно: не нравится предложение Явлинского – предложи свой вариант прекращения кровопролития.

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