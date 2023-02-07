 

Мнение: Явлинский снова всем не угодил

07.02.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политик Григорий Явлинский снова стал целью нападок со всех сторон. Его яростно критикуют как Z-патриоты, так и дезертировавшие из России «борцы с режимом». За что критикуют? За публикацию в «Новой рассказ-газете», за конкретные предложения, как остановить кровопролитие на территории Украины.

Вот небольшой отрывок.

«…Заключение соглашения о прекращении огня — это не про договор, не про мир и даже не про перемирие или масштабный диалог. Это политическое требование, направленное на сбережение жизней. Это сегодня главное.

Соглашение о прекращении огня — самый предварительный, самый первый шаг к любому началу урегулирования.

Пока идут боевые действия и гибнут люди, никакие попытки обсуждений или переговоров не имеют смысла. Поэтому в сложившихся обстоятельствах соглашение о прекращении огня является неизбежно первым шагом для любого хоть какого-то позитивного развития событий.

Соглашение о прекращении огня — это политическое требование, реализация которого целиком и полностью зависит от желания и понимания людей, принимающих решения. На практике его можно реализовать лишь в том случае, если как минимум Путин, Зеленский, Байден и руководство ЕС и НАТО захотят это сделать. Но проблема в том, что никто из них сейчас такого желания не проявляет. На сегодняшний день все стороны намерены продолжать широкомасштабные боевые действия, ошибочно рассчитывая на военную победу, которая в современных условиях недосягаема ни для кого. Поэтому надо настаивать: необходимо прекращение огня! Если этого не произойдет, последствия будут катастрофическими и, скорее всего, как уже было сказано, необратимо разрушительными…».

отсюда

Что не так в предложении Явлинского?

По-моему, все правильно он написал.

А те, кто набросился на Явлинского, и выступает против прекращения огня, просто обязаны отправиться на Донбасс и проливать свою кровь. А не ратовать за кровопролитие других. Так будет хотя бы честно.

И  не менее важно: не нравится предложение Явлинского – предложи свой вариант прекращения кровопролития.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.22 / В общем-то, можно уже примерять и на зимние праздники: ключевые тенденции платьев на 2023 год

15.01.23 / В подмосковном лесу возвели оборонительные укрепления для чиновников

03.07.22 / Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

18.12.21 / Мнение: Польские каратели

11.01.22 / В Казахстане задержали почти 10 тысяч человек

22.11.22 / Смартфон Xiaomi 13 первым получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

02.07.22 / Мнение: Оторванные от реальности

30.12.21 / Доверчивый доктор – Личное мнение

05.10.22 / Киев мог потратить большие средства на кампанию в российских СМИ против опасных для него Пригожина и Кадырова, утверждают в России

26.01.22 / Российский летчик рассказал о контакте с НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика