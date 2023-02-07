Мнение: Перейдут ли евреи на цифровые рубли

В Израиле постепенно запрещают наличные. Я даю ссылку на ЖЖ (вот она), так как в Израиле традиционная для Запада цензура, из России читать местные СМИ сложно. Желающие могут уже сами сличиться с источниками, чтобы убедиться в верности моего изложения.

План на 2023 такой: ограничить хранение сумм более 50 тысяч шекелей (1 млн рублей), и полностью запретить хранение сумм до 200 тысяч шекелей (4 млн рублей). Шаг влево, шаг вправо — конфискация или тюрьма.

Поймали в Хайфе с толстой пачкой шекелей в кармане? У тебя проблемы. Уведомил Налоговую, что хранишь дома 100 тысяч шекелей, но не смог подтвердить надёжными документами, что получил деньги законно? У тебя проблемы. Снял накопления из банка Леуми, чтобы положить на счёт в банк Дисконт? Будь готов, что тебя примут по дороге. Цитирую (ссылка): «Налоговое управление вправе просить разрешение на обыск не только в доме подозреваемого, но и в других местах, где, по мнению фискальных органов, могут быть спрятаны незаконные наличные». Как расшифровывается «по мнению фискальных органов», понятно — «если сосед донесёт».

Прошлым летом в Израиле уже установили жёсткий лимит на сделки между частниками — не более 15 тысяч шекелей (300 тысяч рублей). Продаёшь моторную лодку, покупатель готов расплатиться наличными? Будь готов, что он предъявит удостоверение и отберёт всё. Гайки последовательно закручивают уже несколько лет.

Когда у граждан нет наличных, перед государством открывается масса интересных возможностей. К примеру, можно включить отрицательные ставки по банковским счетам — отбирать по 5-10% от депозита в год. Если сделать так сейчас, граждане просто снимут деньги с банковских счетов и будут хранить их в сейфах. А вот если операции с наличными будут запрещены, ловушка захлопнется — сиди и наблюдай, как твои сбережения стригут.

Участник команды Дональда Трампа, Марвин Гудфренд, предлагал в 2017 другой ход — не запрещать наличные, а обесценивать их централизованно (ссылка). Принёс в магазин 100 долларов 2023 года выпуска, и их приняли, как 100 долларов. А если это 100 долларов 2022 года, то их примут, допустим, только за 90% от стоимости. Получилась бы грабительская схема, которая позволила бы остричь не только американцев, но всю планету, так как хороших альтернатив доллару тогда ещё не было.

Наличные шекели в Израиле запрещают явно не просто так. Государства любят принимать решения в соответствии с так называемой кривой Лаффера, то есть выжимать из экономики максимум налогов. Если обложить евреев большими налогами сейчас, они просто уйдут в тень, будут торговать друг с другом по-чёрному, не уведомляя Налоговую. А вот если сначала запретить наличные, прятаться от налогов станет гораздо сложнее, налоги можно будет задрать в небеса. Отрицательные процентные ставки в банках — только один из вариантов повышения налога на население. Государству всё равно, как именно отбирать, главное, чтобы спрятаться от мытарей было нельзя.

Похожим путём прошёл в своё время СССР. Чтобы обрубить гражданам возможность копить деньги тайком от партии, Советская власть запретила валюту и золото, например. Полагаю, и для Израиля это будет следующим шагом, иначе получится нелепо: купюры хранить нельзя, а золотые монеты, которые являются даже более настоящими деньгами, чем бумажные шекели, хранить можно. Повторюсь, это естественный шаг — если вы вешаете замок на дверь, вам придётся повесить и решётки на окна, иначе заключённые разбегутся.

И вот тут на сцену выходит цифровой рубль, который скоро запустит наш ЦБ. Допустим, сосед донёс, что вы храните дома шекели, золотые монеты, наличные доллары, что угодно ещё. У вас проблемы: при обыске всё это найдут. А цифровой рубль безопасен — зашли на сайт, сделали перевод, очистили историю браузера. Никто ничего не найдёт… если, конечно, вас не подвергнут пыткам, чем израильская полиция регулярно грешит.

В общем, надо нам вводить цифровой рубль побыстрее, пока Китай с цифровым юанем не обогнал. Запад создаёт уникальную возможность, уничтожая доверие к своей финансовой системе с такой страстью, как будто там дорвались до власти троцкисты и польские шпионы. Отличный шанс для России распространить своё щупальце мягкой силы в регионы, в которых ещё недавно слово «рубль» вызывало недоумение или смех.