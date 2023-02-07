Скандалы: «Уберите своих воров»

Почему США взялись за борьбу с коррупцией на Украине и чем это грозит Владимиру Зеленскому?

На Украине продолжается волна отставок. Вслед за председателями военно-гражданских администраций ряда областей президент Владимир Зеленский отправил в отставку ряд высокопоставленных чиновников, увольнения были связаны с громкими коррупционными скандалами. При этом в СМИ активно ходят слухи, что кадровые перестановки продолжатся и затронут самые высокие уровни власти, вплоть до правительства и ближайшего окружения Зеленского.

На фоне этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал продолжить процесс отставок и пригрозил, что «никто не сможет находиться в привилегированном положении». Почему украинские власти запустили волну кадровых чисток и как это связано с недавним визитом в страну ревизоров из США — разбиралась «Лента.ру».

Внутриэлитный конфликт

На Украине продолжается волна кадровых перестановок в высшем эшелоне власти. 5 февраля сразу несколько источников заявили о скорой отставке министра обороны Алексея Резникова и назначении на его место руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Сообщения о возможной отставке Алексея Резникова идут на фоне коррупционного скандала в Министерстве обороны Украины, связанного с закупками питания для военных на передовой

Позже председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия добавил, что Алексею Резникову предложат пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для «усиления военно-промышленного сотрудничества», где он будет заниматься исключительно западными поставками военной техники и снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мне ни за что не стыдно. Я победитель, — Алексей Резников, министр обороны Украины

Издание «Страна.ua» пишет, что история с возможным уходом Алексея Резникова со своего поста — свидетельство внутриэлитного конфликта. Якобы он — доверенное лицо председателя офиса президента Украины Андрея Ермака. Источник издания в Верховной Раде считает, что последний постарается отстоять министра обороны, однако заявляет, что до депутатов уже донесли желание президента поддержать отставку и это решение утверждено у Владимира Зеленского.

Но попытки сорвать голосование будут. И это первый такой масштабный конфликт внутри власти с начала войны, — источник издания «Страна.ua»

Судя по всему, торги вокруг Резникова действительно продолжаются — уже 6 февраля Арахамия объявил, что в ближайшую неделю перестановок в Министерстве обороны Украины ждать не стоит.

Кроме того, бывший соратник президента Дмитрий Разумков, который сейчас возглавляет в парламенте группу «Разумная политика», считает, что даже если голоса за отставку Алексея Резникова собрать удастся, то его переназначение на новую должность парламентарии не поддержат. «Когда Верховная Рада увольняет фигуру такого уровня, министр обороны должен выступить перед депутатами с отчетом. А какой отчет, если он о своей отставке только что прочел в новостях», — сказал политик. Он также заявил, что сам к Резникову относится нейтрально, однако его беспокоят коррупционные скандалы в окружении министра.

Его трудоустройство на госслужбе дальше — нелогично. Если он невиновен, пусть работает там, где работает. Если подозреваем — пусть следствие сперва разберется, — Дмитрий Разумков, руководитель группы «Разумная политика» в Верховной Раде

Сомнения у Разумкова вызвала и фигура Буданова как возможного преемника Резникова. Он напомнил, что, согласно законодательству, пост министра обороны может занимать исключительно гражданское лицо, а Буданов — военный. Разумеется, он может подать в отставку с поста председателя ГУР Министерства обороны Украины и уволиться из армии, однако это не может произойти одномоментно.

Корни перестановок

Впрочем, возможно, корни перестановок в украинской власти лежат еще глубже. Дело в том, что в публичном поле тему коррупционных скандалов активно раскачивают СМИ, которые связаны не только с политическими оппонентами Владимира Зеленского, но и с западными партнерами Украины. Проект Bihus.Info опубликовал расследование о связях Андрея Ермака с депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Столаром и Виктором Медведчуком, которые на Украине считаются пророссийскими.

Из-за этого высказывается версия о попытке США и их союзников надавить на президента и ограничить его власть (западные издания периодически выражают недовольство авторитарными тенденциями на Украине).

Кроме того, республиканцы, получившие большинство в палате представителей США, хотят жестко контролировать расход многомиллиардной западной помощи, которая предоставляется Украине (и составляет около 50 процентов бюджета).

Коррупционные скандалы на Украине невыгодны администрации президента США Джо Байдена, добавляя аргументов республиканским критикам, говорящим о «разворовывании» «бесконтрольной помощи», идущей на Украину из американского бюджета

В пользу этой версии говорит и то, что 29 января в Киев прибыли ревизоры из США. В состав комиссии вошли генеральные инспекторы Государственного департамента США Диана Шоу, Пентагона Роберт Сторч и Агентства по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла. По словам посла США на Украине Бриджит Бринк, цель их визита — «улучшить независимый надзор за помощью США Украине».

Мы соблюдаем наивысшие стандарты подотчетности и всестороннего надзора за помощью, которая предоставляется США, — Бриджит Бринк, посол США на Украине

Офисы всех трех инспекторов создали межведомственную рабочую группу по Украине, в которую вошли также аналогичные службы в других ведомствах и ряд правительственных аудиторских служб, всего их будет 17.

Задачей межведомственной группы будет проведение встреч с «ключевыми американскими и украинскими чиновниками, коллегами в разных госструктурах и неправительственных организациях, воплощающих программы, финансируемые США». При этом ревизоры явно стремятся выстроить работу с гражданским обществом и населением, минуя официальные украинские власти.

В частности, американские инспекторы уже опубликовали призыв к украинцам звонить на горячую линию и на условиях анонимности сообщать «любую информацию о возможной коррупции, связанной с американскими программами помощи, а также сексуальной эксплуатации и домогательствах, мошенничестве, плохом управлении и других преступлениях»

Из троих инспекторов наибольший интерес вызывает фигура Роберта Сторча. С 2007 по 2009 год он работал на Украине консультантом по вопросам борьбы с коррупцией, а в 2014-м снова вернулся в Киев, чтобы помочь в разработке антикоррупционного законодательства, и консультировал власти при создании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В 2017-м Роберт Сторч попытался занять должность аудитора НАБУ от Верховной Рады.

Кандидатуру Роберта Сторча активно продвигало американское посольство, однако администрация Петра Порошенко, занимавшего в тот момент пост президента Украины, выступила резко против

В итоге Верховная Рада голосование провалила, аудит деятельности НАБУ так и не провели, а директор НАБУ Артем Сытник, регулярно оказывавшийся в центре коррупционных скандалов, оставался в своей должности до 12 апреля 2022 года.

При этом еще до приезда Сторча в Киев Арахамия заявил, что США смогли убедить офис президента Украины завершить конкурс на должность директора НАБУ. «Очевидно, что человек, которого боялся сделать аудитором НАБУ Порошенко, неслучайно оказался в новом статусе на Украине. Американцы точно понимают, что Сторч разбирается в нашем политическом устройстве и знает, за какие ниточки тянуть, чтобы развернуть всю нужную ему картину», — сказал в комментарии «Стране.ua» на условиях анонимности один из членов антикоррупционного комитета Верховной Рады прошлого созыва.

Сторч уже успел развернуть в Киеве активную деятельность. Он провел встречу с директором работающего на западные гранты Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталием Шабуниным, в последнее время активно критикующим офис президента Украины и продвигающим тему коррупции в высших эшелонах украинской власти. По итогам встречи Шабунин написал в своем Telegram-канале, что «все три генинспектора глубоко осведомлены как о коррупции на закупках еды, так и о других проблемах в Минобороны (которые в скором времени станут публичными)».

Инфантилизмом является мнение власти, что о коррупционных скандалах эта тройка (как и их коллеги) узнает из медиа. Западные медиа оценивают реакцию власти на такие скандалы по медиа, но об их сути они узнают намного раньше, — Виталий Шабунин, директор Центра противодействия коррупции

К слову, Сторч провел встречу и с Резниковым. Еще один анонимный источник издания «Страна.ua» считает, что именно его судьба станет показательной. Он указывает прежде всего на важность Резникова для Ермака, которого источник называет «ключевым менеджером Зеленского, на которого завязано управление всей властной вертикалью». «Параллельно будет качаться тема необходимости чистки кабмина с целью заменить министров на понятных Западу людей. Если вся эта программа будет реализована, то Зеленский останется, по сути, один без команды и будет исполнять лишь представительские функции», — резюмирует он.

Однако до сих пор неясно, является ли возросший интерес к коррупции в высших эшелонах украинской власти инициативой внутриукраинских прозападных структур или же это часть новой стратегии США в отношении Украины

Масштабный кризис?

Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Максим Семенов, основная цель визита американских инспекторов на Украину — это расследование нецелевого использования выделенных средств. «Хотя и считается, что конфликт на Украине обходится США относительно дешево, не стоит думать, что резервы Соединенных Штатов бесконечны. Есть разрастающийся мировой кризис, есть перманентно сложные отношения с Китаем и угроза эскалации в районе Тайваня», — подчеркнул он.

В этих условиях даже самая сильная держава мира вынуждена считать деньги, — Максим Семенов, политолог

Политолог также напомнил, что бюджет Украины более чем наполовину формируется за счет западной помощи. В западных странах поэтому обоснованно ожидают, что выделенные стране деньги «в общем и целом будут направлены на заявленные цели, а не преимущественно на обогащение отдельных украинских чиновников».

Поэтому американские ревизоры подавали своего рода сигнал украинской власти: уберите своих воров, пока это не сделали мы сами, — Максим Семенов, политолог

К тому же, подчеркивает политолог Максим Семенов, проблемы со снабжением военных объективно существуют, о чем свидетельствуют время от времени всплывающие сообщения в социальных сетях, и на фоне ожидаемого отступления Вооруженных сил Украины из Артемовска (украинское название — Бахмут) министр обороны легко может стать удобной жертвой, которую «скормят» обществу. Тем более что «вскрывшиеся факты хищений кажутся вопиющими даже по украинским меркам, хотя коррупцией на Украине кого-либо удивить трудно».

При этом в украинской политике есть разные группы влияния. Так, Алексея Резникова называют человеком председателя офиса президента Украины Андрея Ермака, которого, в свою очередь, считают проводником интересов Великобритании на Украине.

Поэтому антикоррупционные расследования американцев и проамериканских сил в политической системе Украины укладываются не только в борьбу с коррупцией как таковую, но и в борьбу США с влиянием Великобритании в стране

При этом вряд ли можно ожидать сколько-нибудь масштабного внутриполитического кризиса на Украине из-за волны отставок топ-чиновников. «Да, в стране идет подковерная борьба различных групп влияния, среди которых есть условные агенты США и Великобритании. И порой эта борьба переходит в публичную плоскость. Однако все внешние западные силы в конечном счете заинтересованы в сохранении управляемости процессами на Украине», — говорит политолог Максим Семенов.

Плюс на фоне всех проблем с республиканцами демократическая администрация Белого дома вполне может и не пойти на громкий снос коррупционеров. Признание серьезных злоупотреблений по касательной ударит и по текущей власти. Мол, сами же привели к власти коррупционеров, сами же их поддерживали — будьте добры теперь отвечать

Максим Семеновполитолог

Куда более вероятными политологу кажутся кадровые изменения с временным лагом в два-три месяца. Он также подчеркнул, что вероятного сменщика Резникова, Буданова, нет смысла отправлять на менеджерскую позицию министра обороны, так как и властям Украины, и ее западным партнером он кажется весьма успешным командиром на своем текущем посту.

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Вне зависимости от того, что привело к нынешним отставкам во власти, конечный бенефициар этих отставок не президент Украины Владимир Зеленский и не украинский обыватель, а западные страны. Политические и экономические элиты Европейского союза и США слишком много вложили в проект современной украинской государственности. Чтобы вложения окупились, главные действующие лица в системе управления Украиной должны быть понятны прежде всего западным странам и должны проводить в стране нужный для ее союзников курс.

При этом не надо преувеличивать степень влияния США на украинскую политику. Да, оно немалое, но его нельзя назвать абсолютным. На Украине есть сильные элиты, у которых есть свои интересы, и не факт, что попытки американцев последовательно усиливать свое влияние однозначно увенчаются успехом, — Максим Семенов, политолог

Дмитрий Плотников

Оригинал материала: “Лента.ру”