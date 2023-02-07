В российских регионах рассказали о просвещении школьников в сфере IT

По всей РФ открываются центры цифрового образования «IT-куб», где школьники могут не только бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли, но и получать знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности.

Обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка – основная задача нацпроекта «Образование», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В центрах цифрового образования «IT-куб» ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения. Школьники имеют возможность познакомиться с развивающейся цифровой образовательной средой, также большое внимание уделяется информационной безопасности.

Сегодня в стране созданы и работают более 190 центров цифрового образования «IT-куб», а в 2024 году их число достигнет 340.

Так, в Центре цифрового образования «IT-куб. Адыгея» регулярно проходят уроки, посвященные вопросам киберпреступлений, в котором принимают участие муниципальные образовательные организации республики. Кроме того, Центр цифровизации образования совместно с Центром цифрового образования «IT-куб. Адыгея» регулярно проводят практико-ориентированные мероприятия, посвященные вопросам кибербезопасности.

«Очень важно, чтобы цифровая грамотность стала естественной составляющей взаимодействия детей с цифровым миром», – прокомментировал Марат Алиев, руководитель Центра цифрового образования «IT-куб».

В Сахалинской области наставники центра «IT-куб» бесплатно учат школьников программированию роботов, разработкам виртуальной и дополненной реальности и созданию нейросетевых моделей.

В Тымовском дети совместно с наставником разрабатывают приложение с 3D-картой своего населенного пункта. «Проект объединяет в себе сразу несколько направлений. Ребятам интересно сочетать геоинформатику с работой на местности. Перенос объектов из реального мира в мир цифровой – интересная задача мобильной разработки», – рассказывает преподаватель «IT-куба» Владислав Красиков.

Еще в одном регионе – Республике Бурятия – открыт Центр цифрового образования «IT-куб» для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Обязательными направлениями дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых центром цифрового образования «IT-куб», являются: программирование на Python; программирование роботов; VR/AR-разработка. Вариативными – кибергигиена и большие данные; программирование на Java; системное администрирование.

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