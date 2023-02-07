Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул Россию, это подтвердила эстонская дипмиссия.

Источник РИА «Новости» уточнил, что дипломат покинул резиденцию во вторник утром. Указ об отзыве посла в РФ подписал президент Эстонии Алар Карис.

Напомним, МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что посол этой страны должен покинуть Россию.

МИД Эстонии сообщал, что посол РФ Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из РФ эстонского посла.

При этом Эстония не будет закрывать посольство в Москве.

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