Посольство Эстонии подтвердило отъезд посла из России
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Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул Россию, это подтвердила эстонская дипмиссия.
Источник РИА «Новости» уточнил, что дипломат покинул резиденцию во вторник утром. Указ об отзыве посла в РФ подписал президент Эстонии Алар Карис.
Напомним, МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что посол этой страны должен покинуть Россию.
МИД Эстонии сообщал, что посол РФ Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из РФ эстонского посла.
При этом Эстония не будет закрывать посольство в Москве.
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