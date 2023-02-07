 

Минздрав: Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек, пострадали 1449

07.02.2023, 12:50, Новости дня
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Министерство здравоохранения Сирии сообщило о том, что число жертв в стране после землетрясения возросло до 812 человек.

По сообщению ведомства, число жертв возросло землетрясения в Сирии выросло до 812 человек, раненых до 1449, передает РИА «Новости».

Ранее в Минздраве страны сообщали, что в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадало 1419 человек.

Напомним, во вторник Ил-76 МЧС РФ прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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