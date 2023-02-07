Новым главой СБУ стал Малюк, МВД Украины возглавил Клименко

И.о главы Службы безопасности Украины Василий Малюк стал главой службы, соответствующее решение приняла Верховная рада, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Также Рада назначила Игоря Клименко министром МВД вместо погибшего при крушении вертолета Дениса Монастырского, передает ТАСС.

Напомним, на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене руководителей на высших должностях.

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