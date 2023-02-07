Против разработчиков “рисующих” нейронных сетей Stable Diffusion подан судебный иск

Владельцы Getty Images подали в суд на Stability AI (разработчиков Stable Diffusion), известную социальную сеть, которая генерирует изображения по запросу своих пользователей. Об этом сообщило издание The Verge.

Getty Images обвиняет Stability AI в “наглом нарушении прав интеллектуальной собственности в поразительных масштабах”. Stability AI обвиняется в копировании 12 000 000 изображений без разрешения фотобанка. Они использовались для обучения Stable Diffusion.Вице-президент Getty Images по коммуникациям Энн Фланаган подтвердила The Verge, что Getty Images подала жалобу в окружной суд США, штат Делавэр, против Stability AI в пятницу.

Фланаган также отметила, что работодатель подал аналогичный иск в Высокий суд Лондона. Издание The Verge опросило юристов, которые считают, что трудно предсказать исход этого дела. Однако они отметили, что иск Getty Images технически сильнее и более обоснован, чем другие иски против разработчиков нейронных сетей. Эксперты по юридическим вопросам не ожидают быстрого разрешения дел Getty Images и Stability AI.