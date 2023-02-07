 

Apple выделит финансовую помощь Турции из-за землетрясения

07.02.2023, 11:56, Разное
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Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал в Twitter, что пожертвует деньги жертвам землетрясения от имени своей компании.

“Мы посылаем наши соболезнования и мысли всем жертвам землетрясений в Турции и Сирии”, – Тим Кук заявил, что Apple направит все пожертвования на помощь и восстановление. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Они уже унесли жизни около 4000 человек, еще около 20 000 получили ранения. Также землетрясения ощущались в Ливии, Ираке и Сирии. Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что 538 человек погибли и 1353 пострадали.


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