В России начались продажи ноутбуков белорусской компании Horizont

Компания “Горизонт Рус” является российским дистрибьютором белорусской компании Horizont. Она объявила о начале продаж первого белорусского ноутбука Horizont 15 MAK4.

В РФ представлены две версии этой модели с кодами T32E3W или T52E4W. T32E3W оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, процессором Intel Core i3 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и постоянным SSD-накопителем на 256 ГБ. T52E4W, с другой стороны, имеет 16-дюймовый экран, процессор Intel Core i5 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти типа SSD. На обоих устройствах предустановлена операционная система Windows 11 Home.Ноутбук H-book MAK4 впервые выходит на белорусский рынок. Это инновационный отечественный продукт, который был разработан с использованием передового опыта и новейших технологий.

“Это новый компьютер, который по качеству и производительности сопоставим с известными брендами”, – говорит Юрий Предко (генеральный директор ОАО “Управляющая компания холдинга “Горизонт”), пишет Horizont Rus.Оба компьютера уже доступны для покупки. T32E3W обойдется вам в 44 000 рублей, а T52E4W – в 48 000 рублей. Из Белоруссии в Россию новинки доставляет логистическая компания СДЭК.