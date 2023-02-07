Скандалы: Вилла с шеф-поваром и йогой за $100 000 в неделю

Как в Европе лечат криптоманию

Пандемия и нестабильность на крипторынке подстегнули ажиотаж вокруг торговли цифровыми валютами. Некоторых индустрия затянула так сильно, что теперь им приходится лечиться от криптомании — в специальных реабилитационных центрах. Один из них — Paracelsus Recovery, неделя терапии в котором обойдется в 100 тысяч долларов.

Вилла на Майорке — с йогой и терапией

В Европе продолжают набирать популярность реабилитационные центры, обещающие лечить людей от криптозависимости. С клиентами таких клиник пообщался BBC. Один из них — Дон, работающий в компании, которая обрабатывает транзакции в цифровой валюте центробанка. Когда-то он каждую неделю вкладывал до 200 тысяч долларов в сделки с криптовалютой.

В этот период он спал урывками, не переставал мониторить цены на рынке и проверять баланс своего портфеля, пишет издание. Это стало для него проблемой в середине 2022 года: криптотрейдера бросила девушка после того, как узнала об огромных убытках, которые он понес во время спада на крипторынке.

Тогда он решил обратиться за помощью в The Balance — реабилитационный центр на испанском острове Майорка. Он поселился на частной вилле, где его обслуживали дворецкий и шеф-повар, а само лечение включало в себя терапию, массаж, йогу и прогулки на велосипеде. Дон провел там четыре недели, потратив более 75 тысяч долларов.

Другая собеседница издания — 32-летняя Джейн из Лондона. Она начала покупать криптовалюту в 2014 году. «Вначале я инвестировала всего пару тысяч, но все пришло к тому, что однажды я потратила сотни тысяч всего за одну сделку», — говорит девушка.

Проблемы привели ее в Paracelsus Recovery — еще один реабилитационный центр, где есть программы лечения от криптозависимости. Их длительность составляет от четырех до шести недель, а стоимость каждой недели доходит до 104 тысяч долларов. Лечение включает в себя различные анализы, индивидуальный план диеты, йогу, иглоукалывание и, если требуется, медикаментозное лечение.

Криптозависимым часто нужна помощь в установлении границ — например, лимит по времени для торговли или требование закрыть позицию, когда она достигает определенной ценовой отметки. Терапевты в реабилитационных центрах помогают им установить такие границы, сказал основатель The Balance Абдулла Булад. При этом никто не требует от клиентов, чтобы те полностью отключали свои устройства, добавил он.

(Не)надуманная проблема

Упомянутые The Balance и Paracelsus Recovery основаны в Цюрихе. Помимо лечения криптозависимости, центры также помогают клиентам бороться с расстройством пищевого поведения, выгоранием, депрессией и другими ментальными проблемами.

Лечение криптозависимости в нем, как и в других обнаруженных BBC центрах, стоит больших денег. О том, что лечение такого рода болезни (возможно, надуманной) стало прибыльной индустрией, ранее также писал Bloomberg. Эксперты сравнивают ее с уже известной игровой зависимостью.

Их симптомы схожи: зависимые от криптоторговли люди обращаются к ней как к источнику «волнения и удовольствия», говорят специалисты. Это приводит к тому, что они начинают чаще врать, влезают в долги, сталкиваются с бессонницей и другими проблемами в личной жизни.

«Это биопсихосоциальное заболевание. Для избавления от него могут потребоваться лекарства (в некоторых случаях), индивидуальная и групповая психотерапия, изменение привычек и окружающей среды», — сказала Анна Лембке, профессор Стэнфордского университета.

При этом опрошенные эксперты считают, что такие затраты на лечение не всегда можно назвать оправданными. «Они делают деньги на отчаявшихся людях», — считает Лия Новер из центра исследований азартных игр.

Сейчас для лечения криптозависимости клиникам не нужны специальные сертификаты. А опрошенные BBC руководители реабилитационных центров говорят, что в них работают «сертифицированные консультанты по вопросам психического здоровья и различных зависимостей».

По мнению Лембке, как и в случае с другими зависимостями, лечение криптомании должно начинаться с воздержания и устранения «симптомов отмены» — они могут проявляться в виде беспокойства, раздражительности и бессонницы. Они обычно ограничены по времени, и их можно контролировать с помощью эмоциональной поддержки и уверенности в том, что они в конечном счете исчезнут, добавила она.

Сами реабилитационные центры тоже видят параллели с азартными играми, но при этом утверждают, что в случае с криптовалютой зависимость гораздо сильней. По их версии, она более «захватывающая», поскольку крипторынок нестабилен, а сделки происходят ежеминутно.

«Криптоторговля остается легальной, в то время как об азартных играх чаще говорят как о потенциальной проблеме», — заключил исполнительный директор Paracelsus Recovery Ян Гебер.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”