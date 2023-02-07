В ДНР за четыре года выдано 553 тыс. российских паспортов
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Количество выданных жителям ДНР с 2019 года российских паспортов превысило цифру в 550 тыс. документов, сообщили в миграционной службе МВД ДНР.
Согласно информации ведомства, с 2019 года жителям ДНР было выдано 553 тыс. российских паспортов, из которых с 30 сентября прошлого года – 103 тыс. паспортов, передает ДАН.
В данный момент документы на вступление в российское гражданство принимают 34 пункта.
Напомним, российский лидер Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
В Донецке за российскими паспортами выстраивались очереди.
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