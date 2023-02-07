 

В ДНР за четыре года выдано 553 тыс. российских паспортов

07.02.2023, 11:25, Новости дня
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Количество выданных жителям ДНР с 2019 года российских паспортов превысило цифру в 550 тыс. документов, сообщили в миграционной службе МВД ДНР.

Согласно информации ведомства, с 2019 года жителям ДНР было выдано 553 тыс. российских паспортов, из которых с 30 сентября прошлого года – 103 тыс. паспортов, передает ДАН.

В данный момент документы на вступление в российское гражданство принимают 34 пункта.

Напомним, российский лидер Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

В Донецке за российскими паспортами выстраивались очереди.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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